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    亚马逊发布全新智能显示器Echo Show 5

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：根据外媒消息，电商平台亚马逊近日向外界推出了搭载显示屏的Echo设备Echo Show 5，售价为89.99美元（折合人民币约621元），6月26日将在美国上市。

    亚马逊发布智能显示器Echo Show 5
    亚马逊发布智能显示器Echo Show 5

    亚马逊方面暂未透露其Echo产品的销售数据，但根据美国研究公司CIRP2月份数据显示，美国智能音箱市场，亚马逊市占市场份额70%，谷歌的Home和苹果的HomePod分别占市场份额24%与6%。

    Echo Show 5较其他两款带显示器的Echo产品（229.99美元的Echo Show与129.99美元的Echo Spot）更加便宜。屏幕能够实现许多功能，例如能更快捷的进行亚马逊语音订购，而不需要Alexa完成订购。

    Echo Show 5的显示屏尺寸为5.5英寸，比Echo Show的10.1英寸屏幕小一半，但比Echo Spot2.5英寸圆形屏幕大些。屏幕拥有一个摄像头和一个能在摄像头上滑动的快门。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7181979.html report 696 中关村在线消息：根据外媒消息，电商平台亚马逊近日向外界推出了搭载显示屏的Echo设备Echo Show 5，售价为89.99美元（折合人民币约621元），6月26日将在美国上市。亚马逊发布智能显示器Echo Show 5亚马逊方面暂未透露其Echo产品的销售数据，但根据美国研究公司CIRP2月份...
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