联想推出Ideapad 340C笔记本：2999元起

中关村在线消息：日前，联想官方在微博宣布推出全新Ideapad 340C轻薄本系列，搭载全新八代酷睿处理器，采用15寸高清大屏，6月1日首发尝鲜价仅需2999元起。



联想官微宣布全新Ideapad 340C

据了解，Ideapad 340C搭载的是第八代英特尔酷睿i3-8145U处理器，最高睿频为3.9GHz，相比与上一代的i3-7100U提升了60%以上，同时还提供有搭载i5-8265U的版本可选，显卡可选MX110，配备8GB内存+256GB PCIe SSD，内存卡槽最高支持20G扩展内存，内置HDD和SSD插槽。预装Windows 10系统。



Ideapad 340C屏幕为15.6英寸

外观方面，该机采用了一块15.6英寸全高清显示屏，分辨率为1920×1080，边框宽度只有7.5mm，厚度为19.9mm，重量只有1.85kg。在AC两面采用了金属拉丝工艺，机身有有银色和黑色两种配色可选。



Ideapad 340C能提供一个出色的影音体验

除此之外，Ideapad 340C还配备了2×1.5W大功率高保真音响，配合Dolby Audio环绕技术增强，可以带来影院级感受。在工作的同时还能一个优秀的娱乐体验。该机现在已开始接受预约，6月1日正式开售。

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