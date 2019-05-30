中关村在线消息：近日，网络上出现了一款Rokid Vision眼镜，能够在你眼前投影游戏、手机应用等等。











Rokid Vision眼镜发布：可在你眼前生成AR桌面

Rokid Vision在连接手机和键盘之后，在不需要桌面显示器的情况下可以在你眼前浮动一系列应用程序。



Rokid Vision正在探索的另一个领域就是游戏，它能够创建可以控制的AR世界，并且能够和身边的好友一起游戏。

3D元素可以从网页中凸显出来，电影也可以显示在巨型虚拟屏幕上，在走路的时候能够进行路线的导航。

Rokid Vision可以连接任何支持DisplayPort的设备，包括手机、游戏主机和笔记本，从而创建各种增强现实体验。

Rokid Vision具备SLAM（同步定位与地图构建），配合内置的摄像头可以提供六个自由度（6DoF）。这意味着Rokid Vision将能够判断您何时移动头部，以及当您在太空中移动时，无需外部传感器。

Rokid Vision很多细节仍未公布，零售版本预估要等到2020年。感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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