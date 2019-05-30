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    魅族手机魅族 16Xs（全网通）

    疑似魅族16Xs价格曝光：2098元起售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：魅族新机魅族16Xs今日就将正式发布。但现在有数码博主曝出了魅族16Xs的价格，其中6+64GB版售2098元，6+128GB版售2298元。尚不能确定该消息的真实性。

    魅族16Xs价格疑遭曝光：2098元起
    疑似魅族16Xs价格曝光：2098元起售

    科技博主@熊本科技曝出了一张图片，图片显示魅族16Xs主打极边全面屏与三摄长续航，6+64GB版售2098元，6+128GB版售2298元。

    根据之前曝光的信息，魅族16Xs将采用一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕，并支持屏下指纹识别。该机机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有黑色、渐变蓝以及珊瑚色三种配色。

    配置方面，该机将搭载八核处理器（CPU主频为2.0GHz），提供6GB+64GB存储组。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池3900mAh，另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行Android P系统。

    （文中图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑似魅族16Xs价格曝光：2098元起售http://news.zol.com.cn/718/7181918.html

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