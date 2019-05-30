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    OPPO手机OPPO Reno（6GB RAM/128GB/全网通）

    OPPO推出Reno限量灵感版：6月下旬开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：刚刚，OPPO官方在微博正式宣布了Reno Z新机的信息。随后又重磅宣布推出OPPO Reno灵感版。

    Reno灵感版公布
    OPPO推出Reno灵感版

    据了解，Reno灵感版在外观方面仍延续Reno家族的标志性设计，包括背部的3D曲面以及Reno上出现的Logo的装饰线条，只是在配色上采用了天马行空的奇幻元素，这也正是该机命名中灵感版的最大体现。

    Reno灵感版公布
    Reno灵感版包装配件拥有全新设计

    同时，Reno灵感版从包装到配件做了全新设计。整个包装盒以及耳机、保护壳等配件的设计上处处体现了奇幻的元素。

    Reno灵感版公布
    OPPO Reno灵感版配置信息

    配置方面，Reno灵感版与普通版大体相同，正面采用了一块6.4英寸的星幕全景屏，并且支持光学屏下指纹识别；搭载骁龙710处理器，仅提供6GB+256GB存储组合；后置相机为4800万+500万像素双摄组合，内置3765mAh电池，支持VOOC 3.0快充，运行ColorOS 6系统，还支持多功能NFC。

    Reno灵感版公布
    OPPO Reno灵感版售价信息

    价格方面，OPPO Reno灵感版的售价为3299元，将在6月下旬限量发售，具体的发售日期暂未公布。

    （本文图片来自网络）

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