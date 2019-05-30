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    OPPO手机OPPO Reno（8GB RAM/全网通）

    OPPO Reno新配色珊瑚橙发布：售3299元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：OPPO官方今日发布OPPO Reno的全新珊瑚橙配色。采用三层不同橙色的膜片叠加，使用AG工艺。

    OPPO Reno珊瑚橙新配色发布：3299元
    OPPO Reno珊瑚橙新配色发布：3299元

    OPPO Reno系列此前共有极夜黑、星云紫、薄雾粉和雾海绿四种配色，但现在新增了珊瑚橙配色。OPPO Reno的珊瑚橙的色彩源自栖息海底的珊瑚，采用三层不同橙色的膜片叠加，配合AG工艺的凝光层，能够使光线根据纹理折射。

    配置上，OPPO Reno珊瑚橙版本采用6.4英寸全景屏，搭载光感屏幕指纹，后置4800万像素双摄（摄像头包括4800万像素主摄+500万像素副摄），支持超级夜景2.0。核心搭载高通骁龙710处理器，预装ColorOS 6系统。内置3765mAh容量电池，支持VOOC 3.0快充。此外还拥有杜比全景声，Hi-Res高解析音频认证和Breeno智能助理。

    售价与发售时间方面，6GB+256GB的珊瑚橙版本售价为3299元，将在6月6日正式开卖。

    （文中图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno新配色珊瑚橙发布：售3299元http://news.zol.com.cn/718/7181907.html

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