OPPO Reno新配色珊瑚橙发布：售3299元

中关村在线消息：OPPO官方今日发布OPPO Reno的全新珊瑚橙配色。采用三层不同橙色的膜片叠加，使用AG工艺。



OPPO Reno珊瑚橙新配色发布：3299元

OPPO Reno系列此前共有极夜黑、星云紫、薄雾粉和雾海绿四种配色，但现在新增了珊瑚橙配色。OPPO Reno的珊瑚橙的色彩源自栖息海底的珊瑚，采用三层不同橙色的膜片叠加，配合AG工艺的凝光层，能够使光线根据纹理折射。

配置上，OPPO Reno珊瑚橙版本采用6.4英寸全景屏，搭载光感屏幕指纹，后置4800万像素双摄（摄像头包括4800万像素主摄+500万像素副摄），支持超级夜景2.0。核心搭载高通骁龙710处理器，预装ColorOS 6系统。内置3765mAh容量电池，支持VOOC 3.0快充。此外还拥有杜比全景声，Hi-Res高解析音频认证和Breeno智能助理。

售价与发售时间方面，6GB+256GB的珊瑚橙版本售价为3299元，将在6月6日正式开卖。

（文中图片来自新浪微博）

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