OPPO官方正式公布Reno Z：6月6日开售

中关村在线消息：OPPO前段时间发布了旗下全新旗舰级产品Reno系列，自该系列推出后就一直有传闻称OPPO还会推出一款Reno Z机型。刚刚，OPPO官方在微博正式宣布了Reno Z新机的信息。



OPPO官方正式公布Reno Z

外观方面，Reno Z仍延续Reno家族的标志性设计元素，包括渐变色的后盖与弧形边缘，还有OPPO Logo的装饰线条；正面采用一块6.4英寸的水滴屏；机身尺寸为157.3×74.9×9.1mm，重186g；提供星辰紫、极夜黑、珠贝白、珊瑚橙四种配色。



OPPO Reno Z配置信息

核心配置方面，Reno Z搭载联发科Helio P90处理器；提供6GB+256GB和8G+128GB两种存储规格；内置4035mAh大电池，同时支持VOOC闪充3.0；还支持多功能NFC。相机方面，该机采用了4800万+500万像素的双摄组合，前摄为3200万像素AI美颜相机。



OPPO Reno Z售价

价格方面，该机的6GB+256GB和8G+128GB两个版本的售价均为2499元，该机将于6月6日正式开始发售。

（本文图片来自新浪微博）

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