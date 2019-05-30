    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    OPPO手机OPPO Reno Z（6GB/256GB/全网通）

    OPPO官方正式公布Reno Z：6月6日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO前段时间发布了旗下全新旗舰级产品Reno系列，自该系列推出后就一直有传闻称OPPO还会推出一款Reno Z机型。刚刚，OPPO官方在微博正式宣布了Reno Z新机的信息。

    OPPO官方公布Reno Z
    OPPO官方正式公布Reno Z

    外观方面，Reno Z仍延续Reno家族的标志性设计元素，包括渐变色的后盖与弧形边缘，还有OPPO Logo的装饰线条；正面采用一块6.4英寸的水滴屏；机身尺寸为157.3×74.9×9.1mm，重186g；提供星辰紫、极夜黑、珠贝白、珊瑚橙四种配色。

    OPPO官方公布Reno Z
    OPPO Reno Z配置信息

    核心配置方面，Reno Z搭载联发科Helio P90处理器；提供6GB+256GB和8G+128GB两种存储规格；内置4035mAh大电池，同时支持VOOC闪充3.0；还支持多功能NFC。相机方面，该机采用了4800万+500万像素的双摄组合，前摄为3200万像素AI美颜相机

    OPPO官方公布Reno Z
    OPPO Reno Z售价

    价格方面，该机的6GB+256GB和8G+128GB两个版本的售价均为2499元，该机将于6月6日正式开始发售。

    （本文图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO官方正式公布Reno Z：6月6日开售http://news.zol.com.cn/718/7181904.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7181904.html report 764 中关村在线消息：OPPO前段时间发布了旗下全新旗舰级产品Reno系列，自该系列推出后就一直有传闻称OPPO还会推出一款Reno Z机型。刚刚，OPPO官方在微博正式宣布了Reno Z新机的信息。OPPO官方正式公布Reno Z外观方面，Reno Z仍延续Reno家族的标志性设计元素，包括渐变色的后...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：OPPO官方正式公布Reno Z
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品