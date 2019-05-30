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    英特尔10nm Ice Lake核显测试成绩出炉

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：Intel在COMPUTEX 2019展会上，正式发布Ice Lake的第十代酷睿移动笔记本处理器。首批拥有两个子系列，分别为低功耗的Ice Lake-U、超低功耗的Ice Lake-Y，TDP分别为9W、15W、28W。目前外媒拿到了分别搭载15W和28W Ice Lake处理器的笔记本产品，并进行了测试。

    英特尔10nm Ice Lake核显测试成绩出炉
    英特尔10nm Ice Lake核显测试成绩出炉

    其中15W版本可能会被搭载在超轻薄的Ultrabook中，28W版本则被搭载在普通的轻薄本中。根据CS:GO的测试结果，28W较15W提高约40％的帧率。

    15W版本Ice Lake GPU能稳定输出FPS大约在67-69之间。28W版本，帧率在97-102FPS之间。需要强调是，其测试的场景为静态场景，用户静止不动，帧率的变化有可能随CPU与核显根据不同环境调整。

    15W和28W的Ice Lake-U分别集成48/64单元的Iris Plus核显，根据目前测试，它能以较流畅的帧率运行主流游戏。此外Ice Lake的GPU还支持Adaptive Sync技术，低刷新率下的画面观感也会较传统显示器更平滑。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英特尔10nm Ice Lake核显测试成绩出炉http://news.zol.com.cn/718/7181877.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7181877.html report 797 中关村在线消息：Intel在COMPUTEX 2019展会上，正式发布Ice Lake的第十代酷睿移动笔记本处理器。首批拥有两个子系列，分别为低功耗的Ice Lake-U、超低功耗的Ice Lake-Y，TDP分别为9W、15W、28W。目前外媒拿到了分别搭载15W和28W Ice Lake处理器的笔记本产品，并进行了测...
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