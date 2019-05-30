B站等多家平台宣布将暂时关闭弹幕功能

中关村在线消息：哔哩哔哩（B站）是国内知名的视频弹幕网站，深受当代年轻人的喜爱。但是昨晚哔哩哔哩官方突然宣布，将暂时关闭弹幕系统。



哔哩哔哩官方暂停弹幕功能

哔哩哔哩官方表示，因弹幕系统升级，从即日起至6月6日，网站将暂时关闭弹幕功能。与此同时，和哔哩哔哩类似的Acfun也做出了相关的声明。今日稍早时间，有部分网友反映，虎牙、斗鱼等直播平台也都同时出现弹幕断流现象，虎牙官方还发布公告称，弹幕断流或与系统维护有关。



Acfun官方同时宣布暂停弹幕功能

网友猜测此次大规模的弹幕暂停事件测可能与此前的政策有关。据了解，前不久中国网络视听节目服务协会正式发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》100条，对未来短视频的审核及发布制定了明确的要求。

规定中明确表示，网络短视频平台实行节目内容先审后播制度。平台上播出的所有短视频均应经内容审核后方可播出，包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容。或许是为了响应这一政策，国内多家平台都统一暂时下线了弹幕功能。

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