新版mac OS系统应用UI界面截图曝光

中关村在线消息：苹果一年一度的WWDC大会将在下周正式召开，按照往年的惯例，苹果将会在会上公布最新的iOS 13和mac OS 10.15操作系统。据外媒报道，近日有人在网上爆出了了macOS 10.15的部分界面截图。



网曝新版mac OS界面截图

爆料称苹果将会在在mac OS 10.15中提供全新音乐和TV App，图片显示着两款应用的主界面左侧的内容列表均为灰色调，而右侧的主界面则用来显示具体的内容。从截图上我们还能大仙新版mac OS为应用界面的侧边采用了多彩的图标设计。



网曝新版mac OS界面截图

除此之外，苹果还为这些UI的图标增加了阴影的显示，而且颜色也是与应用图标颜色的色调相互对应。比如音乐的图标是粉红色，而应用内以及侧边栏的各种选项按钮的图标颜色也都是相近的颜色，同时还并没有采用相同的颜色，背面了单调还呈现出一种十分自然地过度。

这些调整无疑会使新版mac OS使用时的沉浸感大大增强，互让用户使用时在各方面的觉得十分舒适，这也体现出了苹果一贯强大的设计理念。

（本文图片来自网络）

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