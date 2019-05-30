中关村在线消息：北京时间5月30日，近日有用户在国家质量认证中心相关页面上发现，华为的液晶电视已经通过了3C认证。这款电视将由京东方进行代工。目前，华为方面并没有对液晶电视是否存在以及何时发布进行回应。



华为液晶电视疑似通过3C认证：屏幕为京东方代工

根据国家质量认证中心页面上的信息显示，这款液晶电视型号为OSCA-550，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。值得一提的是，此前曾有传闻显示，华为电视55英寸的屏幕供应商为京东方，65英寸的屏幕供应商则是华星光电。

上周的时候有国内媒体爆料，华为将会在9月份推出高端电视，该电视将拥有8K超清分辨率、广色域、AI人工智能等高端配置，屏幕面板或来自三星。不过还有知情人士表示，华为电视并不会仅局限在高端领域，在中低端电视市场，华为也在寻求跟京东方、华星光电等供应链厂商合作研发液晶电视。以上消息均为互联网传闻，更多具体消息还需要华为官方进行发布。

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