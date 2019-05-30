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    三星手机三星 GALAXY Note 10（全网通）

    爆料：三星可能会推出Galaxy Note 10e

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，三星今年除了会推出Galaxy Note 10和Galaxy Note 10 Pro外，还会推出一款类似Galaxy S10e的低价版本。外媒称三星有可能会把它命名为Galaxy Note 10e。

    三星或推低价版Galaxy Note 10，配3400mAh电池
    Galaxy S10系列对比  最左侧为Galaxy S10e

    消息称，有网友在GalaxyClub的内部文件中出现了一款疑似Galaxy Note 10e机型电池的零件编号“EB-BN970ABU”，资料显示这块电池的容量为3400mAh。

    三星或推低价版Galaxy Note 10，配3400mAh电池
    Galaxy S10e的尺寸和相机等方面都有阉割

    此前，分析师郭明錤曾预测，三星这次将会推出6.5英寸、6.7英寸两种屏幕的Note 10机型，相机规格相同且均支持屏下指纹，6.7英寸的Note10将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头。这两者的差别在于6.7英寸机型将配备后置TOF镜头。

    三星或推低价版Galaxy Note 10，配3400mAh电池
    网曝三星Galaxy Note10渲染图

    关于这款Galaxy Note 10e的消息目前只有电池信息，暂时还不清楚该机将会采用多大的屏幕尺寸，不过按照之前Galaxy S10e的情况来看，该机的核心配置应该与其他两款是相同的规格，可能会在相机等方面会有一些取舍。

    （本文图片来自科技美学官方微博）

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