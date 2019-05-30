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    《死亡搁浅》发售日确认 预购已开启

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小岛秀夫工作室在昨天晚间放出了《死亡搁浅》的最新预告片，并正式公布了该游戏的发售日期，同时开启预售。

    《死亡搁浅》发售日确认 预购已开启
    《死亡搁浅》

    《死亡搁浅》是知名游戏制作人小岛秀夫离开Konami之后的有部作品，由索尼娱乐投资制作，将于今年11月8日正式在PS4平台独占发售。

    从此次公布的9分钟预告片来看，除了艰深的剧情部分，《死亡搁浅》的游戏系统还涉及潜行、近战格斗、远程射击元素，此外主角还可以通过梯子和绳索达到一些特定地点，应该也会包含探索要素。

    目前《死亡搁浅》已经在PSN Store开启预售，标准版售价为468港币，豪华版为638港币。

    以下为游戏官方描述：

    传奇游戏创作人小岛秀夫打破了游戏分类的框架，在PlayStation®4上打造出颠覆传统的游戏体验。

    山姆·布桥斯勇闯因死亡搁浅而面目全非的世界，他背负着未来希望的碎片，踏上旅途，一步步重新连系这个分崩离析的世界。

    鬼魅般的怪物肆虐大地，人类面临大灭绝危机，唯有山姆能够跨越这片饱受摧残的大陆，拯救即将消失于地表的人类。

    死亡搁浅的真相为何？山姆会在路途上有什么惊人发现？前所未有的游戏体验里藏着答案与更多惊人内幕。

    诺曼·瑞德斯（Norman Reedus）、麦德斯·米克森（Mads Mikkelsen）、蕾雅·瑟杜（Léa Seydoux）、琳赛·华格纳（Lindsay Wagner）领衔主演。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《死亡搁浅》发售日确认 预购已开启http://news.zol.com.cn/718/7181625.html

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