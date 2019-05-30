早报：多组织恢复华为成员资格 B站等暂停弹幕

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

WiFi联盟、蓝牙联盟、JEDEC协会早知今日何必当初，跟过家家一样。

WiFi联盟、蓝牙联盟、JEDEC协会已恢复华为成员资格



WiFi联盟、蓝牙联盟、JEDEC协会已恢复华为成员资格

继SD存储卡协会（SDA）之后，更多行业组织开始恢复华为会员资格。澎湃新闻消息称，当前，WiFi联盟、蓝牙技术联盟和JEDEC协会（固态技术协会）等行业组织，均已恢复华为的成员资格。



根据华为年报披露的数据显示：华为加入了400多个标准组织、产业联盟、开源社区，担任超过400个重要职位。2018年，华为提交标准提案超过5,000篇，累计提交近60000篇。

以上协会反复无常的态度也是伤害了他们的信誉。下面一则消息显示，最近都发不成、看不了弹幕了。



B站声明：因弹幕系统技术升级 将暂停关闭弹幕功能



B站声明：因弹幕系统技术升级 将暂停关闭弹幕功能

B站官方微博发布声明称，因弹幕系统技术升级，从即日起至6月6日网站将暂停关闭弹幕功能。



稍早时间，部分网友反映，虎牙、斗鱼等直播平台出现弹幕断流现象，用户观看直播时无法同步观看横屏弹幕。据了解，昨日，YY直播发布系统升级维护通知公告；今日，虎牙发布系统维护通知。弹幕断流或与系统维护有关。

以后玩VR更方面了，高通已经给其他厂商提前打了一个样。



高通发布VR/AR头盔参考设计：由5G手机通过USB-C驱动

高通又发布了一种新的可工作原型的参考设计，展示了这些头盔将来可实现的更多实际工作方式。该参考设计名为“高通骁龙Smart Viewer参考设计”，将使用USB-C连接到一系列经过批准的支持5G的骁龙855手机。可以想象一下，在VR和AR头盔内置芯片执行一些工作的同时，由手机来帮助分担其他一些工作，如控制器跟踪、眼球追踪和头盔定位等。



高通VR和AR业务负责人雨果·斯沃特（Hugo Swart）认为，这种手机和头盔相结合，分别处理不同任务的模式，将来未来的发展趋势。

由此看来5G将会极大带动VR等消费市场。看看下面一则消息，大家都要做好防范意识。

一季度中国手机安全状况报告发布：人均受骗损失5360元



一季度中国手机安全状况报告发布

《2019年第一季度中国手机安全状况报告》(以下简称“报告”)正式发布，针对目前网上流传的四大典型诈骗案例和两大热点事件进行梳理，提醒公众注意防范网络诈骗。



根据《报告》数据显示，2019年第一季度360手机先赔接到手机诈骗举报1391起，其中诈骗申请为571起，涉案总金额高达306.1万元，人均损失5360元；16岁至20岁的人群依然是手机诈骗受害者最为集中的年龄段。

据了解，《报告》中所提及的四大典型案例和两大热点事件分别是：购买POS机办理高额信用卡实施诈骗、利用支付平台漏洞盗刷信用卡、以“全网VIP影视会员”为诱饵的平台合作人诈骗以及“车辆年审”诈骗和“口红机”游戏陷阱。

调查告诉我们防骗意识不能无。同时苹果折叠屏手机也快来了，不信看消息

苹果获折叠屏幕专利 有望在2020年推出可折叠iPhone



苹果获折叠屏幕专利

苹果公司今日获得一项折叠屏幕技术专利，可用于iPhone等设备中。今日，美国专利商标局（USPTO）批准了这项专利。它描述了一种电子设备，其显示屏和保护层是柔性的，可弯曲。



这项专利申请是2018年1月提交的，也是苹果围绕可折叠屏幕提出的一系列专利申请之一。但CNN也指出，包括苹果在内的一些公司经常会申请一些专利，但后来并未真正形成产品。

投资银行Wedbush Securities分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示：“可折叠屏幕和5G代表着未来几年的智能手机发展趋势。”艾夫斯在接受CNN采访时称，多年来苹果公司一直对可折叠屏幕手机持观望态度，尽管自2017年以来就有可折叠屏幕手机的传闻。

从技术上看，苹果一点也不落后，但啥时候能上市呢。同样英特尔也有很多概念设计。

英特尔展示“未来2035”独显概念设计



英特尔展示“未来2035”独显概念设计

台北电脑展的英特尔奥德赛活动期间，英特尔展示了由Cristiano Siqueira制作的新的独立显卡概念设计。



当然，这些概念设计并不代表任何现有产品，它们被戏称为“未来2035设计”。据悉，英特尔将在2020年进入独立显卡市场。不久前，英特尔已经确认他们的Xe架构显卡将支持“光线跟踪硬件加速”。

显然英特尔的目标实现起来相对容易。听说，滴滴和丰田又传绯闻。

传丰田拟与滴滴成立合资公司：投资5.5亿美元



传丰田拟与滴滴成立合资公司

据东京新闻社报道称，丰田将通过汽车合资租赁公司的形式投资滴滴，双方制定了设立合资公司的方针。其中，丰田计划出资约600亿日元，约合5.5亿美元。



“丰田将继续从网联化、自动化、共享化和电动化等全球视角评估业务战略，以满足未来需求。”对此，丰田汽车发言人Kensuke Ko回应称，“我们目前没有什么可宣布的消息。”

丰田中国相关负责人仅表示：“包括滴滴在内的众多企业，我们都在积极探讨与其合作的可能性。”

目前来看双方合作并无实质进展。苹果开始为自己辩护“苹果税”问题。

苹果为App Store收30%分成辩护：我们的开支也很高



苹果为App Store收30%分成辩护

本月中旬，美国最高法院9位大法官以5：4 的投票结果裁定苹果败诉，宣布iPhone用户有权向法院提起有关App Store的反垄断诉讼。对于最高法院的这项裁决，苹果今日在其网站上再次强调了其原则和做法。苹果为App Store抽取30%的分成给出了理由，称这部分费用被其巨大的运营开支所抵消。



苹果还称，其“严格的App审查程序”结合了人类专家和自动化系统，仅凭借“兼容性”这一项标准，就删除了140多万个App。由于拥有2000多万名开发者，当前苹果每周审查的App数量超过10万个，其中60%获得批准，40%因为漏洞、隐私或其他问题被拒之门外。当然，开发人员还有机会重新提交申请。

苹果还表示，自2008年上线以来，开发者已经通过App Store赚到了逾1200亿美元。另外，App Store内84%的应用都是免费的，开发者不会向苹果支付任何费用。

就目前开来，苹果这一次可能不会被幸运女神眷顾。下面看看三星。

三星：今年印度手机在线销售额将翻番至10亿美元



三星：今年印度手机在线销售额将翻番至10亿美元

据路透社报道，三星电子印度移动业务主管阿西姆·瓦尔西（Asim Warsi）今日表示，今年三星计划将其印度的智能手机在线销售额提高一倍至10亿美元。



据德勤预计，在2017年至2021年间，印度电子商务市场的规模将增长两倍以上，达到840亿美元。调研公司Counterpoint数据显示，今年第一季度，按出货量计算，小米在印度智能手机市场的份额为29%，而三星为23%。

印度是三星重要增长点。另外人造肉也成了汉堡王救命稻草。

汉堡王推出人造肉汉堡，门店客流量激增



汉堡王推出人造肉汉堡，门店客流量激增

美国媒体报道，当麦当劳正考虑推出以植物为基础的肉类替代品的时候，汉堡王已经从类似的冒险中收获了回报。根据市场调研机构inMarket inSights的一份报告，汉堡王圣路易斯门店4月份的客流量比全国平均水平高出了18.5%。



今年4月1日，汉堡王宣布在圣路易斯的门店试推人造肉汉堡“不可思议的皇堡”（impossible whopper），大受顾客欢迎。在4月结束前，汉堡王就宣布将于年底前在全美范围内推出该产品。从那以后，“不可思议的皇堡”又被带到了另外三个城市。

汉堡王发言人在一份声明中说：“不可思议的皇堡在我们的测试市场上表现很好，它继续为我们的餐厅带来新的流量。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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