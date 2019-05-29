晚报：英特尔双屏概念PC曝光 IEEE蛮横行径惹众怒

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

英特尔展示双屏幕概念笔记本：带有双铰链



英特尔展示双屏幕概念笔记本

英特尔在位于圣克拉拉总部深处的一个半秘密实验室里，公布了配备两个屏幕的概念笔记本电脑。这款笔记本代号为Honeycomb Glacier，它有一个15.6英寸的1080p主屏幕和一个12.3英寸分辨率为1920 x 720的第二屏幕。现在拥有第二屏幕的笔记本电脑，第二屏幕都是平面放置的；这导致你看第二屏幕时要低下头，英特尔Honeycomb Glacier不会有这样的问题。这款笔记本采用了独特的双铰链设计。



英特尔为表示，这个铰链的工作方式如下：当你抬起屏幕时，它会自动支撑到你所需要的任何角度，这要归功于机械式单向滚轮离合器，当您想要将其折叠时，您可以按下左侧的一个黑色按钮可以松开离合器，这样就可以放下屏幕。

Z点评：触控和手势操作将会成为主流，跟键盘说再见。

英特尔10代酷睿处理器贴纸公布：较前代性能提升18%



英特尔10代酷睿处理器贴纸公布

英特尔正式发布了10代酷睿低压处理器，但是具体的规格信息没有透露，相关的OEM产品会在今年的圣诞假日期间上市。



据外媒的现场报道，与Skylake架构相比，Ice Lake的IPC（每时钟指令）相比Sky Lake提升18％，在某些应用中增益甚至更高，最高的提升能到30%-40%。Ice Lake将用于笔记本电脑以及二合一平板设备。这些芯片分为U系列和Y系列，分别为9W，15W和25W TDP系列。10代处理器将配备多达4个内核和8个线程，8MB的L3缓存以及4.1 GHz的最大turbo频率。英特尔还增加了对 LPDDR4X-3733和DDR4-3200的双通道内存支持，Gen11核显的频率将达到1.1 GHz。

Z点评：英特尔继续在等待AMD赶超。

高通请求美法官中止执行反垄断判决：称要上诉



高通请求美法官中止执行反垄断判决

高通公司在周二正式请求美国联邦法官高兰惠(Lucy Koh)在其上诉期间中止执行反垄断判决。高通的上诉可能在一年多以后才会出结果。



高通在提交给加州圣何塞联邦法院的文件中称，公司相信能够在上诉时取得成功。目前，高通尚未正式提起上诉，周二提交的文件只是请求法官暂时中止执行反垄断判决。

Z点评：高通这个劫数能过去是胜利，过不去就是苹果的胜利。

疑似华为nova 5曝光：支持40W超级快充



疑似华为nova 5曝光

根据国家质量认证中心公布的信息，华为SEA-AL10/TL10新机由伟创力在珠海的工厂生产，所配的充电器将支持40w超级快充技术，与过去传出的消息完全吻合。



报道称华为SEA-AL10/TL10可能是nova系列，其代号为“西雅图”，搭载屏幕指纹技术，这是华为nova系列首次采用屏幕指纹识别。

据悉，华为nova系列新机采用OLED显示屏（尚不确定其屏幕形态是挖孔还是水滴），搭载麒麟980处理器（这是华为nova系列首款麒麟980手机），前置2500万像素，后置4800万+1200万+TOF镜头，主镜头为索尼IMX586。

Z点评：这个堆料我喜欢

蔚来李斌：我们定位主流高端 要像华为一样长期投入研发



蔚来李斌：我们定位主流高端

蔚来董事长、CEO李斌表示希望能在主流高端市场做领先者。提及到未来道路艰难也很容易被误解时，他称，“就像华为一样，每年一百多亿美金的研发投入，才能厚积薄发。”



李斌表示，蔚来确实定位在主流高端市场，（竞争对手）包括奥迪、奔驰、宝马、特斯拉，我们主要产品的定位和价位都是和主流高端市场（产品）去竞争的。

“和他们相比，我们的研发的总规模投入要少，但是我们在智能电动汽车这件事情上，研发投入强度，我相信是足够的。再加上，我们在这方面的资金使用效率更高一些，所谓我们能够研发出来跟他们竞争的产品，甚至在有些方面能超越他们的产品。”

Z点评：只要能解决好电池续航和自燃问题，就完美了。

北大教授张海霞致IEEE主席公开信：申请退出编委会



北大教授张海霞致IEEE主席公开信

今日下午一则“IEEE下令清理华为系审稿人”的消息登上热搜。IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，国际电气与电子工程师协会）发布的一则禁令邮件被曝光，邮件中禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。



北大教授张海霞对此发布公开信，申请退出编委会。张海霞称，今日惊闻IEEE下令禁止华为专家参与期刊审稿，这远远超出了一个可以接受学术人的底线，做为IEEE的会员和期刊编委，我必须表明自己的态度：我申请退出我所在的两个IEEE期刊的编委会，并给IEEE候任主席写了一封公开信。这是我个人态度，与任何其他组织和个人无关。

Z点评：支持华为，支持张教授。说好的科技无国界呢。

软银选择诺基亚为主要5G合作伙伴



软银选择诺基亚为主要5G合作伙伴

据彭博，诺基亚在公告中表示，软银已选择诺基亚作为战略合作伙伴，将使用诺基亚AirScale解决方案来推动其商业5G服务。诺基亚是软银多项技术的既有供应商，现在选择诺基亚的5G无线技术增强了双方之间的关系。诺基亚表示，目前拥有38份5G商业合同。



Z点评，软银还是选了最稳妥的方法，不然在美国市场就完了。

B站上线“青少年模式”：限制观看时长



B站上线“青少年模式”

哔哩哔哩(简称“B站”)宣布在原有青少年保护体系的基础上，正式上线“青少年模式”功能。B站方面表示，将加强对用户的主动提醒，并展示由青少年模式内容团队精选的优质内容，引导青少年群体更合理地使用互联网。



据了解，功能上线后，用户每日首次打开B站App时，可根据弹窗提示选择开启“青少年模式”；进入该模式后，用户所浏览的内容将由B站青少年模式内容团队精选呈现，其中包括来自趣味科普、音乐绘画、人文地理等领域以及优质动画、纪录片等一系列寓教于乐的精品内容。

Z点评：我们要保护祖国的花朵。

中国台湾省"Uber条款"惹争议：UBer表示失望



中国台湾省"Uber条款"惹争议

台湾省“交通部门”昨日要求Uber符合相关的法规，转型为合法的出租车，否则6月初将公布法规，在四个月的缓冲期之后，从10月初开始取缔非法的Uber载客行为。对此，Ube昨日晚间回应，表示感到无比失望。



Uber表示，全球越来越多国家和地区，已为共享交通和网约车服务创立新法规或修正既有运输规则。世界各国已接受运输生态系的多样性，并允许计程车、运输业、租赁车和共乘服务有各自发展空间。

Z点评：Uber干不过就撤出市场吧。

联想Windows 10折叠屏设备专利曝光



联想Windows 10折叠屏设备专利曝光

联想似乎正在可折叠计算设备的研发上下重注。以 ThinkPad X1 可折叠平板电脑原型为例，该机就配备了 13.3 英寸 @ 2K 分辨率的 OLED 显示屏。虽然该公司并没有披露有关该机的更多细节，但外媒已经挖出了该公司向美国专利商标局（USPTO）提交的两份文件。



据悉，USPTO 在 2019 年 4 月 16 日公布了一项名为《电子设备及其模式切换方法》的专利，其中详细描述了有关这种可折叠显示屏的工作机制。联想表示，这款设备包含了两个主体部分 —— 第一主体包含了两个个尾端；第二主体则连接着所谓的第五和第四部分，且可在一定程度上绕前一主体部分旋转。

此外，这款电子设备至少支持两种模式 ——（1）第一主体部分的表面，被第二主体给遮盖着；（2）连接部分的表面，被第二主体给覆盖着。

Z点评：联想黑科技还是蛮多的。

拼多多涉博彩是支付通道的锅？支付宝回应







拼多多涉博彩是支付通道的锅？支付宝回应

拼多多回应了“拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台”一事，在回应中，拼多多公司风控相关负责人表示，涉嫌博彩洗钱类违法交易主要希望突破的是支付通道，而对于所有电商平台来说，判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别，主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。



对此，支付宝今日对网易科技回应称，数据显示，近期，拼多多上存在着此类“洗白”的涉赌商户，支付宝第一时间将识别到的风险交易同步给了拼多多。

同时，支付宝强调对网络赌博一向采取零容忍的态度，拒绝与任何涉赌商户合作，并不断引入新技术加强打击力度。一旦核实商户涉赌，支付宝将采取清退、拉黑、报警等措施。

Z点评：这口黑锅，我支付宝不背。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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