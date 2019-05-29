    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    晚报：英特尔双屏概念PC曝光 IEEE蛮横行径惹众怒

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

    英特尔展示双屏幕概念笔记本：带有双铰链

    晚报
    英特尔展示双屏幕概念笔记本

    英特尔在位于圣克拉拉总部深处的一个半秘密实验室里，公布了配备两个屏幕的概念笔记本电脑。这款笔记本代号为Honeycomb Glacier，它有一个15.6英寸的1080p主屏幕和一个12.3英寸分辨率为1920 x 720的第二屏幕。现在拥有第二屏幕的笔记本电脑，第二屏幕都是平面放置的；这导致你看第二屏幕时要低下头，英特尔Honeycomb Glacier不会有这样的问题。这款笔记本采用了独特的双铰链设计。

    英特尔为表示，这个铰链的工作方式如下：当你抬起屏幕时，它会自动支撑到你所需要的任何角度，这要归功于机械式单向滚轮离合器，当您想要将其折叠时，您可以按下左侧的一个黑色按钮可以松开离合器，这样就可以放下屏幕。

    Z点评：触控和手势操作将会成为主流，跟键盘说再见。

    英特尔10代酷睿处理器贴纸公布：较前代性能提升18%

    晚报
    英特尔10代酷睿处理器贴纸公布

    英特尔正式发布了10代酷睿低压处理器，但是具体的规格信息没有透露，相关的OEM产品会在今年的圣诞假日期间上市。

    据外媒的现场报道，与Skylake架构相比，Ice Lake的IPC（每时钟指令）相比Sky Lake提升18％，在某些应用中增益甚至更高，最高的提升能到30%-40%。Ice Lake将用于笔记本电脑以及二合一平板设备。这些芯片分为U系列和Y系列，分别为9W，15W和25W TDP系列。10代处理器将配备多达4个内核和8个线程，8MB的L3缓存以及4.1 GHz的最大turbo频率。英特尔还增加了对 LPDDR4X-3733和DDR4-3200的双通道内存支持，Gen11核显的频率将达到1.1 GHz。

    Z点评：英特尔继续在等待AMD赶超。

    高通请求美法官中止执行反垄断判决：称要上诉

    晚报
    高通请求美法官中止执行反垄断判决

    高通公司在周二正式请求美国联邦法官高兰惠(Lucy Koh)在其上诉期间中止执行反垄断判决。高通的上诉可能在一年多以后才会出结果。

    高通在提交给加州圣何塞联邦法院的文件中称，公司相信能够在上诉时取得成功。目前，高通尚未正式提起上诉，周二提交的文件只是请求法官暂时中止执行反垄断判决。

    Z点评：高通这个劫数能过去是胜利，过不去就是苹果的胜利。

    疑似华为nova 5曝光：支持40W超级快充

    晚报
    疑似华为nova 5曝光

    根据国家质量认证中心公布的信息，华为SEA-AL10/TL10新机由伟创力在珠海的工厂生产，所配的充电器将支持40w超级快充技术，与过去传出的消息完全吻合。

    报道称华为SEA-AL10/TL10可能是nova系列，其代号为“西雅图”，搭载屏幕指纹技术，这是华为nova系列首次采用屏幕指纹识别。

    据悉，华为nova系列新机采用OLED显示屏（尚不确定其屏幕形态是挖孔还是水滴），搭载麒麟980处理器（这是华为nova系列首款麒麟980手机），前置2500万像素，后置4800万+1200万+TOF镜头，主镜头为索尼IMX586。

    Z点评：这个堆料我喜欢

    蔚来李斌：我们定位主流高端 要像华为一样长期投入研发

    晚报
    蔚来李斌：我们定位主流高端

    蔚来董事长、CEO李斌表示希望能在主流高端市场做领先者。提及到未来道路艰难也很容易被误解时，他称，“就像华为一样，每年一百多亿美金的研发投入，才能厚积薄发。” 

    李斌表示，蔚来确实定位在主流高端市场，（竞争对手）包括奥迪、奔驰、宝马、特斯拉，我们主要产品的定位和价位都是和主流高端市场（产品）去竞争的。

    “和他们相比，我们的研发的总规模投入要少，但是我们在智能电动汽车这件事情上，研发投入强度，我相信是足够的。再加上，我们在这方面的资金使用效率更高一些，所谓我们能够研发出来跟他们竞争的产品，甚至在有些方面能超越他们的产品。”

    Z点评：只要能解决好电池续航和自燃问题，就完美了。

    北大教授张海霞致IEEE主席公开信：申请退出编委会

    晚报
    北大教授张海霞致IEEE主席公开信

    今日下午一则“IEEE下令清理华为系审稿人”的消息登上热搜。IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，国际电气与电子工程师协会）发布的一则禁令邮件被曝光，邮件中禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。

    北大教授张海霞对此发布公开信，申请退出编委会。张海霞称，今日惊闻IEEE下令禁止华为专家参与期刊审稿，这远远超出了一个可以接受学术人的底线，做为IEEE的会员和期刊编委，我必须表明自己的态度：我申请退出我所在的两个IEEE期刊的编委会，并给IEEE候任主席写了一封公开信。这是我个人态度，与任何其他组织和个人无关。

    Z点评：支持华为，支持张教授。说好的科技无国界呢。

    软银选择诺基亚为主要5G合作伙伴

    晚报
    软银选择诺基亚为主要5G合作伙伴

    据彭博，诺基亚在公告中表示，软银已选择诺基亚作为战略合作伙伴，将使用诺基亚AirScale解决方案来推动其商业5G服务。诺基亚是软银多项技术的既有供应商，现在选择诺基亚的5G无线技术增强了双方之间的关系。诺基亚表示，目前拥有38份5G商业合同。

    Z点评，软银还是选了最稳妥的方法，不然在美国市场就完了。

    B站上线“青少年模式”：限制观看时长

    晚报
    B站上线“青少年模式”

    哔哩哔哩(简称“B站”)宣布在原有青少年保护体系的基础上，正式上线“青少年模式”功能。B站方面表示，将加强对用户的主动提醒，并展示由青少年模式内容团队精选的优质内容，引导青少年群体更合理地使用互联网。

    据了解，功能上线后，用户每日首次打开B站App时，可根据弹窗提示选择开启“青少年模式”；进入该模式后，用户所浏览的内容将由B站青少年模式内容团队精选呈现，其中包括来自趣味科普、音乐绘画、人文地理等领域以及优质动画、纪录片等一系列寓教于乐的精品内容。

    Z点评：我们要保护祖国的花朵。

    中国台湾省"Uber条款"惹争议：UBer表示失望

    晚报
    中国台湾省"Uber条款"惹争议

    台湾省“交通部门”昨日要求Uber符合相关的法规，转型为合法的出租车，否则6月初将公布法规，在四个月的缓冲期之后，从10月初开始取缔非法的Uber载客行为。对此，Ube昨日晚间回应，表示感到无比失望。

    Uber表示，全球越来越多国家和地区，已为共享交通和网约车服务创立新法规或修正既有运输规则。世界各国已接受运输生态系的多样性，并允许计程车、运输业、租赁车和共乘服务有各自发展空间。

    Z点评：Uber干不过就撤出市场吧。

    联想Windows 10折叠屏设备专利曝光

    晚报
    联想Windows 10折叠屏设备专利曝光

    联想似乎正在可折叠计算设备的研发上下重注。以 ThinkPad X1 可折叠平板电脑原型为例，该机就配备了 13.3 英寸 @ 2K 分辨率的 OLED 显示屏。虽然该公司并没有披露有关该机的更多细节，但外媒已经挖出了该公司向美国专利商标局（USPTO）提交的两份文件。

    据悉，USPTO 在 2019 年 4 月 16 日公布了一项名为《电子设备及其模式切换方法》的专利，其中详细描述了有关这种可折叠显示屏的工作机制。联想表示，这款设备包含了两个主体部分 —— 第一主体包含了两个个尾端；第二主体则连接着所谓的第五和第四部分，且可在一定程度上绕前一主体部分旋转。

    此外，这款电子设备至少支持两种模式 ——（1）第一主体部分的表面，被第二主体给遮盖着；（2）连接部分的表面，被第二主体给覆盖着。

    Z点评：联想黑科技还是蛮多的。

    拼多多涉博彩是支付通道的锅？支付宝回应


    晚报：
    拼多多涉博彩是支付通道的锅？支付宝回应

    拼多多回应了“拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台”一事，在回应中，拼多多公司风控相关负责人表示，涉嫌博彩洗钱类违法交易主要希望突破的是支付通道，而对于所有电商平台来说，判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别，主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。

    对此，支付宝今日对网易科技回应称，数据显示，近期，拼多多上存在着此类“洗白”的涉赌商户，支付宝第一时间将识别到的风险交易同步给了拼多多。

    同时，支付宝强调对网络赌博一向采取零容忍的态度，拒绝与任何涉赌商户合作，并不断引入新技术加强打击力度。一旦核实商户涉赌，支付宝将采取清退、拉黑、报警等措施。

    Z点评：这口黑锅，我支付宝不背。

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：英特尔双屏概念PC曝光 IEEE蛮横行径惹众怒http://news.zol.com.cn/718/7181429.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7181429.html report 6320 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。英特尔展示双屏幕概念笔记本：带有双铰链英特尔展示双屏幕概念笔记本英特尔在位于圣克拉拉总部深处的一个半秘密实验室里，公布了配备两个屏幕的概念笔记本电脑。这款笔记本代号为Honeycomb Glacier，它有一个15.6英寸...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品