中关村在线消息：近日，IGN的编辑公布了V社自家VR产品“Valve Index”设备的开箱视频，为关注这款外设的玩家带来近距离体验的感受心得。











V社最新VR设备开箱体验：手柄触感能力超强

这套VR设备装在一个体积很大的精装包装箱内，内含一套头显、两只手柄和两只定位器。其中定位器比之前的体积轻小了许多。



玩家可以直接用手柄上的松紧带将手柄与手固定，无需时刻紧握着手柄；同时手柄杆上还有多达87个触控点，能够感知玩家将几根手指以怎样的位置握在了手柄上，这样就能精确控制游戏内虚拟手掌的状态了，非常便捷。

从视频也能看出，使用V社Index设备能够十分灵活地控制游戏中的每一根手指，抓取、握紧、做手势等任何动作都会更加轻松方便，而且其固定方式也足够稳妥不会使手柄在剧烈运动中甩脱。

此箱中还有擦镜纸和一整套的使用说明手册，它们分别是不同的语言，每一本都很厚，V社为这套自研VR设备确实下了很大的功夫，从外表来看它确实非常强大，希望实际使用上的体验不会让玩家失望。

目前这款产品没有公布具体发售时间和价格，感兴趣的朋友可以关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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