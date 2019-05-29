中关村在线消息：北京时间5月29日，据彭博社报道，近日诺基亚公司正式对外宣布，他们已经成为软银的战略合作伙伴。未来，诺基亚将与软银在5G领域进行更多的合作。软银将使用诺基亚AirScale解决方案来推动其商业5G服务。



软银圈定5G合作伙伴：诺基亚笑到了最后

上周的时候，诺基亚CEO Rajeev Suri在接受采访时表示，诺基亚公司目前已获得37份5G商业合同。根据诺基亚4月财报显示，因为没有能及时供应5G电信设备，其出现了令人意外的季度亏损。Rajeev Suri承认，诺基亚在启动与运行5G技术方面进展缓慢，原因是将自己的技术计划和收购的阿尔卡特朗讯合并。

Rajeev Suri在芬兰公司的年度股东大会上表示：“我们在5G领域落后几周到几个月时间，目前我们正在赢得交易并推出全球首批5G网络。”诺基亚自4月底公布第一季度财报以来，已经得到了一份新的商用5G合同。

Rajeev Suri提到，诺基亚目前的37份5G商用合同，其中20份来自T-Mobile、AT＆T、STC和Telia等客户。他还告诉投资者，他对诺基亚达到年度财务预期指标有很大的信心。

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