联想两项Win 10折叠屏设备新专利曝光

中关村在线消息：根据此前的消息，联想可能正想往可折叠计算设备的研发上发展。例如ThinkPad X1可折叠平板电脑原型，其配备13.3英寸2K分辨率OLED显示屏。尽管该机更多细节还未披露，但外媒已发现联想向美国专利商标局（USPTO）提交的两份文件。



联想两项Win 10折叠屏设备专利曝光

据了解，USPTO在2019年4月16日发布一项名为《电子设备及其模式切换方法》的专利，详细介绍了关于该可折叠显示屏的工作机制。

联想介绍，该设备包含两个主体部分，第一主体包含两个尾端，而第二主体则连接着所谓的第五和第四部分，能在一定程度上绕前一主体部分旋转。

此外，该设备至少支持两种模式，第一种是第一主体部分的表面被第二主体遮盖；第二种是连接部分的表面被第二主体覆盖着。



联想两项Win 10折叠屏设备专利曝光

至于USPTO发布的第二项专利，标题为《便携式信息设备》，描述了另一种可折叠设备。该设备拥有支撑板，能稳定支撑可折叠的显示屏。撑脚固定在机身一、二部分的内表面，给屏幕背部提供支撑。

为了方便折叠成“双折”形态，该设备还采用柔性构件来连接第一和第二部分机身的板件。

（文中图片来自Windows Latest）

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