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    苹果获得可折叠屏幕专利：即将用在iPhone身上

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间5月29日，美国专利商标局在当地时间周二的时候对外公开了一批新专利，专利中有一项非常引人注目，那就是苹果申请的一项可折叠屏幕专利。这项专利将被用在iPhone或者其他苹果的设备身上。

    苹果获得可折叠屏幕专利：即将用在iPhone身上
    苹果获得可折叠屏幕专利：即将用在iPhone身上

    这项专利是苹果2018年1月的时候提交的，在这项专利中，苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲外壳的电子设备。显然，在提交了多项专利之后，苹果希望能够推出自己的可折叠屏幕手机

    今年3月份的时候，苹果在美国申请折叠屏相关专利，这项专利能够让折叠屏幕自发热，防止屏幕在寒冷的天气中意外损坏。

    苹果在专利申请文件中指出，可折叠手机的屏幕在低温弯曲时容易损坏，并且进一步阐述了多种屏幕加热的方法，用以缓解屏幕损坏的问题。例如，可以通过点亮折叠屏幕弯曲部分的像素来产生热量，或是可以使用“加热元件或加热结构”进行屏幕加热。

    同时，苹果还指出，在可折叠手机内加入一个固定装置。如果环境温度比较低，这个装置就会启动，防止设备折叠或展开，当然用户也可以自由的开关这个固定装置。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果获得可折叠屏幕专利：即将用在iPhone身上http://news.zol.com.cn/718/7181201.html

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