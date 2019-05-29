新款Galaxy Watch或9月推出：还有5G版本

中关村在线消息：去年下半年，三星在Galaxy Note9的发布会上正式推出了第一代Galaxy Watch产品。这款智能手表以其精致的做工、优秀的体验以及传统的机械表式设计赢得了许多用户的好评。近日，有消息称三星正在准备新款的Galaxy Watch。



三星在去年Note9发布会上推出第一代Galaxy Watch

据外媒报道，新款Galaxy Watch蓝牙版/WIFI版的产品型号为“SM-R820”和“SM-R830”，而LTE产品型号为“SM-R825”和“SM-R835”，除此之外，还有一款型号为“SM-R827”和“SM-R837”的版本，据推测这个版本是三星为美国市场推出的5G网络版本。



Galaxy Watch表盘的两种规格

报道称新款Galaxy Watch的表盘设计和前代相同，将会推出42mm和46mm两种规格。不过消息称该款产品的固件适配还没有开始进行，但可能会跟前代Galaxy Watch一样在Galaxy Note系列的发布会上正式推出。

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