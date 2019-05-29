中关村在线消息：今日，英伟达支持ANSEL截图功能的游戏列表中多出了一款“红色派系”新游——《红色派系：进化（Red Fraction:Evolution）》。这样的“泄露”不知是否是巧合。



英伟达“泄露”游戏新作：《红色派系：进化》

该消息是从国外论坛metacouncil中传出的，大家也可以在英伟达ANSEL支持游戏列表中找到。从游戏名称中的“Evolution”来看，《红色派系：进化（Red Fraction:Evolution）》将会是那一款THQ Nordic宣称的“玩家挚爱系列的新形态”。

红色派系（Red Faction）是Volition Inc.开发的一款英语动作游戏，由THQ于2001年9月18日发行。这个图形效果出众的第一人称射击游戏拥有大量各种各样的武器和其他一些值得注目的特点，以及有趣的单人游戏和完整的多人模式。

目前THQ Nordic还没有对此进行回应，预计该游戏将会在E3 2019上进行演示。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英伟达“泄露”游戏新作：《红色派系：进化》http://news.zol.com.cn/718/7181078.html