中关村在线消息：北京时间5月29日，近日全球移动通信系统协会GSMA 在北京举办了MWC19上海展前媒体沙龙。沙龙里GSMA中国战略合作总经理庞策表示，他们对于5G的未来非常有信心，并预测到2020年的时候全球5G用户将达到7000万人。



GSMA预测：明年5G用户数将达到7000万

庞策表示：“截至今年一季度，全球有147家运营商已经在部署5G实验网；我们预测到2020年全球会有170家运营商推出商用5G网络，全球5G用户数将会达到7000万。”爱立信东北亚区首席市场官张至伟提到，5G部署最重要的就是终端，各个终端厂商联合的时候，就会推动5G的进一步发展。

据了解，MWC19上海3天的会议活动涵盖超过60小时的世界级会议内容，共200多位来自世界各地的演讲嘉宾主持3场主题演讲，10场专题峰会，以及5场领袖舞台。除此之外，还有30多场由GSMA和各伙伴主办的会议、论坛和研讨会同期举行，讨论与“互联万物”相关的题目，包括5G、AI、物联网等议题。

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