Android Q桌面模式演示：支持第三方启动器

中关村在线消息：谷歌Android Q系统针对折叠屏设备操作和使用特性，增加了相应支持，即应用可以在手机打开和折叠时无缝切换。不仅如此，相关开发人员近日还发现Android Q增加了对第三方启动器的支持。





Android Q桌面模式演示

开发人员Daniel Blandford发现Android Q增加了对第三方启动器的支持，这主要为了让Android Q更好的支持大屏桌面环境，这类似于三星手机的Dex桌面模式。

目前，已经有开发人员开发人员成功开发出第三方启动器，用于测试Android Q的桌面环境。从开发者公布的图像看起来，第三方启动器要比原生Android Q桌面模式要流畅很多。



Android Q桌面模式演示

对于普通用户来讲，如果你拥有Google Pixel手机，则可以通过在“开发者选项”中启用模拟显示来尝试桌面模式。在支持HDMI显示的其他设备上，如果你有USB-C转HDMI适配器，则可以尝试桌面模式。

需要提醒的是，由于Android Q的桌面模式还处于测试阶段，如果用户立即使用，可能会遇到各类问题。另外谷歌表示，该桌面模式还增加了对外部屏幕上显示键盘的支持。

（本文图片来自互联网）

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