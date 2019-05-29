国产Model 3即将开启预订：售价或32万起

中关村在线消息：今天中午，特斯拉官方在微博发布消息：“心动在3，只因透过车窗遇见你。”并宣布由上海超级工厂生产的国产Model 3将于5月31日开启预订。



特斯拉官微

此前外媒报道称，中国生产的特斯拉Model 3车型的定价将定位30-35万元人民币。随后有网友对特斯拉官方放出的猜价格页面中提取了JS文件代码，代码显示国产特斯拉Model 3的定价为32.8万元。



特斯拉Model 3

据悉，前段时间有一段特斯拉上海工厂的航拍视频显示特斯拉上海超级工厂的主体建筑已经基本完工。同时特斯拉上海工厂还在5月23日启动了六大部门的公开招聘，涉及24个职位。



特斯拉上海超级工厂

据了解，特斯拉上海超级工厂（一期）于今年1 月 7 日在上海临港产业区正式开工建设，一期的年生产规模就已达到25万辆纯电动整车，包括Model 3、Model Y等系列车型，全部建成运营后年产能将达50万辆特斯拉电动汽车。这是国家出台取消新能源汽车整车外资股比限制政策后的第一个外商独资项目，也是上海有史以来最大的外资制造业项目。

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