OPPO K3将在6月1日零点现货开卖：1499元起

中关村在线消息：近日OPPO在北京正式发布OPPO K3，这是OPPO继K1之后第二款主打性价比的中端机型。该机将在6月1日零点现货开售，券后价格1499元起。



OPPO K3将在6月1日零点现货开卖：券后1499元起

OPPO K3采用了一块采用6.5英寸无刘海全景屏，同时支持类DC调光功能。前置摄像头采用升降式1600万AI智慧美颜摄像头，官方称OPPO K3的升降式结构支持20万+次升降。该机背部采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身，拥有晨曦白，秘境黑，星云紫三种配色。

核心配置方面，该机搭载高通骁龙710 AIE移动平台，最高配备8G+128GB的存储组合，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，内置3765mAh容量电池，支持VOOC3.0闪充，支持第六代屏幕指纹技术。

另外，OPPO K3还支持Game Boost 2.0技术，极大地提升了用户的游戏体验，并配有全新的FrameBoost、TouchBoost等加速技术，官方表示该机在运行王者荣耀时稳定性提升35.6%，卡顿概率下降50%，游戏触摸性能提升16.2%。

售价方面，该机6+64GB版售价为1599元，8+128GB版售价为1899元，8+256GB版售价为2299元。领券后，价格1499元起。

（文中图片来自新浪微博）

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