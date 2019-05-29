中关村在线消息：此前魅族已官宣魅族16Xs将于5月30日在北京正式发布，今日魅族科技官方微博再次放出魅族16Xs的预热图。



魅族再发16Xs预热海报：对称屏还是异形屏成谜

魅族科技官方微博发海报附文称：“「对称屏」还是「异形屏」，这是一个 165g 的问题。”该海报暗示魅族16Xs的屏幕可能延续对称屏设计，也有可能采用异形屏，具体采用什么屏幕可能和其165g的重量有关。

根据之前曝光的信息，魅族16Xs将采用一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕，并支持屏下指纹识别。该机机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有黑色、渐变蓝以及珊瑚色三种配色。

配置方面，该机将搭载八核处理器（CPU主频为2.0GHz），提供6GB+64GB存储组。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池3900mAh，另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行Android P系统。

（文中图片来自新浪微博）

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