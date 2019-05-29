中关村在线消息：北京时间5月29日，据外媒报道，甲骨文公司近期在他们的西雅图办公室进行了裁员，裁员的规模达到了数百人之多，而这些员工曾被视为其云计算战略的未来。从甲骨文近期的策略不难看出，全面收缩已经是不可避免的了。



继中国之后 甲骨文西雅图即将进行裁员

此次裁员涉及到300名甲骨文员工，这是甲骨文云计算团队全面压缩计划的一部分，而整个计划据称涉及数千个岗位。但考虑到该团队所负责的任务。

本月初的时候，甲骨文召开了面向全中国区的电话会议，会议中表示公司正进行业务结构调整，导致一部分人要离开岗位，而且这次调整将会是全球性的。第一批裁员的规模将超过900人，补偿为N+6。

亚太区人力资源负责人表示这只是第一批裁员的情况，有知情人士表示，第二批或许将在7月进行，而整个中国区研发中心被关闭已经是一个几乎要实现的事情。在这两天会谈完北京地区员工后，HR接下来将前往南京、大连、深圳等地，面向CDC员工进行一对一面谈。首批面谈的员工将会在5月22日之前签字离开，补偿为N+6。

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