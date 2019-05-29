三星Note 10新增功能曝光：Air Mouse

中关村在线消息：按照惯例三星将在今年下半年发布Galaxy Note 10新机。现在Galaxy Note 10多项功能已经曝出，包括手势控制、ToF传感器还有S Pen手写笔的高级功能，比如Air Mouse（S Pen 鼠标）与4096级压感。



三星Galaxy Note 10新增功能曝光

其中的Air Mouse是指它能够像无线鼠标一样工作，Galaxy Note 10用户用新的S Pen手写笔就能实现该功能。需要强调的是该功能可能需要通过手写笔的传感器和蓝牙功能来实现，因此旧款设备可能无法通过固件升级来获得该功能。

至于Air Mouse具体使用场景，它预计能支持特定App的遥控，例如能控制相机的快门，并且还能够在连接Dex桌面扩展坞的情况下去实现系统界面的交互控制。

有消息称新款的S Pen手写笔将配备0.7mm笔尖，并支持4096级的压感，但相关参数和Note 9上的S Pen基本一致。

（文中图片来自SlashGear）

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