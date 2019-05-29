中关村在线消息：北京时间5月29日，今天上午瑞幸咖啡召开了供应商大会，瑞幸咖啡创始人兼CEO钱治亚在大会上宣布，瑞幸咖啡在2021年的门店数量将达到1万家。根据计划，2019年年底瑞幸咖啡门店数量将达到4500家。



瑞幸咖啡召开供应商大会 两年内门店数量达1万家

此前，瑞幸咖啡在美国纳斯达克上市，上市后就有人谈到了瑞幸咖啡的大规模补贴。随后，瑞幸CEO钱治亚在接受采访时表示，尽管出现了亏损，但瑞幸咖啡的补贴还是继续，起码会持续3到5年。

钱治亚提到，亏损符合瑞幸的预期，会持续补贴三年到五年，目前不考虑盈利。目前从瑞幸的数据来看老用户留存率，回头客达到89.6％。瑞幸咖啡计划今年新增2500家门店，他们正试图超越星巴克，成为中国最大的咖啡连锁店。

2018年，该连锁店净销售额为1.253亿美元，净亏损2.413亿美元。Crunchbase的数据显示，为了弥补亏损并为其雄心勃勃的扩张计划买单，瑞幸目前已经筹集了5.5亿美元。

（本文图片来自腾讯科技）





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