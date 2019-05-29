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    任天堂发布《宝可梦Home》云服务和《名侦探皮卡丘》续作

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日宝可梦公司媒体见面会上，任天堂除了公布3DS版《侦探皮卡丘》的续作《大侦探皮卡丘：完结篇》登陆NS、网易合作的《宝可梦大探险》等消息外，还发布了新的云服务“宝可梦Home”。

    任天堂发布《宝可梦Home》云服务和《名侦探皮卡丘》续作

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    任天堂发布《宝可梦Home》云服务和《名侦探皮卡丘》续作
    任天堂发布《宝可梦Home》云服务和《名侦探皮卡丘》续作

    “宝可梦Home”可以视作是之前宝可梦银行的升级版，支持将3DS宝可梦银行、《精灵宝可梦GO》和《精灵宝可梦Let’s Go皮卡丘/伊布》中的宝可梦传输到今年的新作《宝可梦剑/盾》中。该云服务预计于2020年初上线。

    同时发布会上，官方宣布于2018年3月23日发售的任天堂 3DS 掌机游戏《名侦探皮卡丘》将推出续作并登陆 Switch。

    《名侦探皮卡丘》于18年3月23日发售，实体版与下载版的价格为4980日元（约合人民币315元）。该作作是此前仅推出下载版的《名侦探皮卡丘 新搭档诞生》的加强版，增加了新剧情。

    《名侦探皮卡丘：新搭档诞生(名探侦ピカチュウ ～新コンビ诞生～)》是一款 3DS 平台游戏，于2015年2月3日发售。

    （文中图片来自互联网）

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