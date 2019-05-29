中关村在线消息：根据汽车新闻网Electrek消息，知名车企通用汽车已证实，该公司将计划在全美建设数千个电动汽车充电站，这是其大型电动汽车充电网络的组成部分。



通用计划在美部署电动汽车充电站网络

通用汽车证实，它将跟美国最大的建筑公司柏克德（Bechtel）合作，在全美各地建设数千个电动汽车快速充电站。通用公司将跟汽车公司特斯拉进行竞争，而特斯拉目前已在全球部署了充电站网络。

CNN消息称，这两家公司表示，通用汽车将提供充电站所在位置的数据以及专业知识，而柏克德公司则将会给充电站建设提供工程、建造和许可方面的专业知识。它们计划部署对所有电动汽车开放的充电站。但这两家公司似乎都不愿意自己投资该项目，而是选择寻找投资者。

CNN消息称，它们都不想在该项目上进行投资，两家公司将会成立一家独立公司来部署该充电网络，同时邀请外部公司对其进行投资。

可能因为该项目将依赖别的投资者，所以目前充电站部署的时间表还没有披露。不过通用汽车已经定下在2023年前推出20款全电动汽车的目标。

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