三星Note 10相机最新爆料：竖直排列

中关村在线消息：按照惯例，三星今年的超级旗舰Galaxy Note 10还还要再等几个月才会发布，但是近期关于该机的消息一直不断的在曝光。据外媒报道，近日有爆料者称，三星Galaxy Note 10的后置相机将采用竖直排列的设计。



此前传出的Galaxy Note 10渲染图

据了解，三星把摄像头竖直放置的原因是为了在机身内放置更大容量的电池，因为一个居中的的相机模块太过占用机身内部的空间。同时，爆料还称Note 10的竖置相机模组还将采用iPhone那样的方案，把相机放置在机身背部的左上角。爆料者称与Note 9相比，Galaxy Note 10的相机看起来会不太舒服。



根据爆料消息绘制的草图

除此之外，还有消息称Galaxy Note 10将会取消标配在三星一直以来标配在旗舰机上的心率监测器。爆料图显示Note 10的相机模组由主摄像头、闪光灯、ToF摄像头、泛光照明器、广角摄像头、长焦摄像头所组成。如果三星真的取消了心率感应或许或让部分用户觉得有些失望，毕竟有些用户一直以来都非常喜欢这个功能。

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