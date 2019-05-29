中关村在线消息：援引自《华盛顿邮报》报道，苹果iOS应用存在利用后台刷新功能大量发送用户数据的问题。而在持续一周的测试中，共在iOS应用中共发现5400个追踪器，多数都在应用内。



苹果爆BUG：iOS应用大量分享用户数据

《华盛顿邮报》记者与隐私公司Disconnect合作共同完成了此项测试。Disconnect透露这些应用会发送手机号码、电子邮箱、地理定位、IP地址等信息，其中包括微软OneDrive、Mint、Nike、Spotify、The Weather Channel、DoorDash、Yelp、Citizen甚至《华盛顿邮报》自己的iOS应用。

另外在测试应用中，Citizen共享的个人身份识别信息违反了它的隐私政策，而Yelp每过5分钟就会发送信息，但该公司随后表示这是一个漏洞。

对此，《华盛顿邮报》记者表示，虽然并非所有数据收集都是恶意行为，有的会进行匿名，并在一定时间后删除，但一些追踪器会收集具体的用户数据，但并不提供明确的保存时间和分享对象。

同时建议苹果，可以要求应用在使用第三方追踪器时添加标签，而隐私公司Disconnect认为，在iOS中加强隐私控制可以让用户更好地控制数据。

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