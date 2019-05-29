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    苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：根据外媒消息，苹果即将在WWDC 2019上正式发布的iOS 13系统，它将会拥有深色模式。

    iOS 13系统截图曝光：新增深色模式
    苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式

    根据iOS 13的首个系统截图显示，新系统内的确拥有深色模式，同时主屏上的Dock变成深色，用户要开启深色模式，仅需直接在设置中选用就可以，对于深色模式来说，OLED屏的iPhone会值得期待，启用后能够提高续航能力。

    iOS 13系统截图曝光：新增深色模式
    苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式

    此外，深色模式下的音乐App是用全黑色背景显示的，同时新系统下在屏幕截图后出现的界面，下方拥有更多工具，这能更方便用户对截图进行标注或调整等。

    iOS 13系统截图曝光：新增深色模式
    苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式

    此前曾有消息，查找iPhone和查找朋友将被整合在一起，根据曝光的系统截图显示，这项和合二为一的应用命名为Find My。

    最后苹果为iOS 13中加入了新提醒事项App，例如今天、计划、旗标与全部有独立按钮，同时还有更大的侧栏，并且提醒事项也采用了新设计。

    依照苹果的计划，WWDC 2019的主题演讲将在6月4日的凌晨1点正式开始。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式http://news.zol.com.cn/718/7180563.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7180563.html report 858 中关村在线消息：根据外媒消息，苹果即将在WWDC 2019上正式发布的iOS 13系统，它将会拥有深色模式。苹果iOS 13系统截图曝光：加入深色模式根据iOS 13的首个系统截图显示，新系统内的确拥有深色模式，同时主屏上的Dock变成深色，用户要开启深色模式，仅需直接在设置中选用...
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