早报：华为市场份额超苹果 玉兔2号月球车醒了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

在5G商用的前夜，5G手机的升级成本和使用成本使用户最关心的，如果这能到千元级别，则会大大调动用户积极性。

中国移动副总裁：上半年出5G手机 明年降价至1000



中国移动副总裁：上半年出5G手机

中国移动副总裁简勤在演讲中介绍，公司将大力推进终端先行者计划，引导终端和芯片厂商大力发展多模、多频、多形态5G终端，今年上半年推出首批5G手机，到2020年5G手机价格有望降到1000-2000元。



简勤表示，中国移动将积极探索多量纲、多维度的计费模式，实施按流量、按速率、按带宽、按时延、按切片、按功能计费，推出5G资费，客户不换卡、不换号、不登记即可自动开通5G网络，让超高清、大流量的网络视听业务更快、更好地普及。

不过目前来看，想要更好的体验5G还需要等待一段时间，前期成本太高了。下面一则消息来自联想，最近一段时间可谓是联想的多事之秋。

联想：从未说过“撤出中国” 望国内大V给予澄清



联想：从未说过“撤出中国”

联想昨日晚间在其官方公众号发布文章《“联想撤出中国”谣言诞生始末》澄清，强调联想CFO从未在任何场合说过“撤出中国”的话，公司不认为工厂间的产能调配有任何问题，也不可能因为没说过的“撤出中国”而道歉。



联想称，首席财务官黄伟明在接受外媒采访时原话为：“如果发生这种情况（美国继续对中国产品加征关税），显然我们已做好充分准备，我认为，我们完全有能力将部分生产能力从中国等受影响国家转移到其他不受关税影响的国家，继续生产”。

目前外媒文字不是金科玉律，外国媒体错了已改，希望微博大V的相关编辑能够给予澄清。

既然是谣言那自然要澄清，这个无可辩驳。紧接着来看看谷歌，他们员工的日子不好过。

谷歌临时工数量超出正式员工 令业界不安



谷歌临时工数量超出正式员工

据美国《纽约时报》获得的一份文件显示，谷歌的临时工和合同工数量已超出全职员工，这种越来越依赖于非正式员工的做法让人们感到不安。



这份文件显示，截至2019年3月，谷歌在全球拥有10.2万名正式员工，而临时员工和合同工的数量为12.1万人。正如《纽约时报》所报道的那样，在薪酬和福利方面，临时工和合同工的待遇远低于正式员工。

不幸的是，谷歌这种一半以上的员工为合同工和临时工，在硅谷似乎已成为常态，而原因又纯粹是经济上的。

如此来看谷歌正式员工是“码农”，那么在非正式员工就是“码畜”。总之谷歌还是省钱第一。下面看看一侧硬件消息。

韩媒：三星Galaxy Fold最快7月发售



三星Galaxy Fold最快7月才能发售

据《韩国先驱报》最新报道，三星这款可折叠屏幕智能手机的发售日期将会再次推后。报道称，三星依然坚持先前的说法，即会在未来数周内宣布新的发售日期，不过部分当地电信官员表示发售日期可能会在6月之后了。三星一直在与当地运营商进行设备测试，因此一些业内人士可以对进展有些了解。但三星表示「改进流程是在极其保密的条件下进行的，电信行业内的信息源的说法不能得到确认」。



来自Yonhap News的报道则表示Galaxy Fold不可能会在6月发售。三星的一名官员也表示“还没有决定发售时间，将会在未来数周内通过一个合适的机会宣布”。

三星折叠屏手机发布可谓是好事多磨，继续加油。然而亚马逊这边有出乱子了。

彭博社：亚马逊将“清洗”数千家小型供应商



亚马逊将“清洗”数千家小型供应商

彭博社今日援引三位知情人士的消息称，作为削减成本计划的一部分，在未来数月将有数千家较小规模的供应商失去亚马逊的大宗订单。



知情人士称，亚马逊此举的目标是为了削减成本，并将批发采购的重点放在宝洁、索尼和乐高等主要品牌上。这将确保亚马逊有足够的必需品供应，并帮助公司与沃尔玛、塔吉特（Target）和百思买（Best Buy）等对手竞争。

知情人士还表示，虽然该计划可能会被更改或取消，但目前正在推进。

成本压力，还是成本压力。最新调查显示折叠屏手机对用户吸引力并不高。不信你看。

CNBC：消费者对折叠屏幕手机不感冒，但对5G有所期待



消费者对折叠屏幕手机不感冒

据美国财经网站CNBC报道，当前消费者对可折叠屏幕手机并不感冒，但对5G网络还是有所期待的。当前，全球智能手机行业拟通过销售新的、价格昂贵的可折叠屏幕手机来应对全球销售放缓的局面，这些手机可以支持新一代5G移动标准。



但英国、新加坡和中国的一些消费者向CNBC表示，这还不足以说服他们抛弃旧手机，只要它们还能正常的使用。

同样对用户丧失吸引力的还有iPhone。调查显示华为已经超过了苹果。

一季度iPhone在全球智能手机市场份额下降 沦为第三



一季度iPhone在全球智能手机市场份额下降 沦为第三

根据Gartner最新研究对比来看，美国和中国的智能手机销量分别下降15.8％和3.2％。今年3月当季，苹果iPhone在全球智能手机市场的份额降至11.9%，而2018年第一季度为14.1%，销量则从5410万台下跌至约4460万台。



同时，三星份额从20.5%降至19.2%，但仍位居第一；华为智能手机市场份额从10.5%上升至15.7%，反超苹果，位居第二，销量为5840万台。OPPO和Vivo份额分别从7.3%和6.1%升至7.9%和7.3%。

还记得嫦娥四号以及玉兔二号吗？现在他们在月球阴暗面又开始做试验了。

嫦娥四号着陆器、玉兔二号月球车今日自主唤醒



嫦娥四号着陆器、玉兔二号月球车今日自主唤醒

据“中国探月工程”公众号消息，嫦娥四号着陆器于今天18时成功自主唤醒，进入第六月昼工作期。本个月昼期，着陆器搭载月表中子及辐射剂量探测仪、低频射电频谱仪将重新开机，继续按计划对月表LET谱、综合粒子辐射剂量及月表低频射电特征开展有效探测工作。



最后是一条特斯拉消息。

特斯拉国产Model 3周五开始预订



特斯拉国产Model 3周五开始预订

特斯拉官方微博发布消息称，国产Model 3将于本周五（5月31日）正式宣布开放预订，同时上线预定价格竞猜活动。目前该车在美国市场起售价仅为3.5万美元（约合24.17万元人民币）。



据了解，2019年1月，特斯拉上海工厂正式开工建设，一期年生产规模为25万辆纯电动整车，包括Model 3和Model Y车型。据了解，该工厂将于2019年夏天完成初步建设，年底开始生产Model 3车型，2020年实现规模化量产。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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