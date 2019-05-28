中关村在线消息：苹果刚刚对iPod touch进行了更新，性能上较一代产品提升两倍。本周稍晚可从Apple官网、Apple Store app和Apple Store零售店购买。



苹果悄悄更新了iPod touch :1599元起

此次全新iPod touch主要亮点：

01 性能提升两倍



苹果更新了iPod touch

全新iPod touch搭载苹果设计的A10 Fusion芯片，在性能上较前一代产品提升两倍，图形处理能力较上一代提升3倍。这将为用户带来游戏性能的提升。



另外，苹果还首次为iPod touch带来了增强现实 (AR) 体验。

02 最高机身内存提升至256GB，机身重量仅有88克



苹果iPod touch屏幕信息

全新iPod touch最高机身存储提升至256GB。 此外，屏幕尺寸方面仍然是4英寸视网膜屏幕，厚度为6.1mm，整机重量为88克。



机身颜色上， 全新iPod touch提供6款机身配色供用户挑选，分别是：深空灰色、银色、金色、蓝色、粉红色和红色。

03 基础版价格入手难度不高



苹果iPod touch售价格配色信息

全新iPod touch各机型的售价分别为(32GB 机型)1599元，(128GB 机型)2499元，(256GB 机型)3399元。



发售日期上，苹果官方表示，本周稍晚用户可从Apple官网、Apple Store app和Apple Store零售店购买。

（文中图片来自苹果官网）

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