今年苹果WWDC看什么 记住这几个点就够了

苹果在3月份宣布，将在6月3日至7日于美国加州圣何塞的McEnery会议中心举行一年一度的全球开发者大会（简称WWDC2019）。

上周苹果正式向面媒体发出了WWDC2019大会的邀请函

现在，苹果WWDC2019大会应进入倒计时阶段。那么WWDC大会作为苹果每年最重要的生态合作伙伴以及开发者交流盛会，今年将会有哪些新的看点以及新品会发布呢，我们一起来盘点一下：

iOS 13：每年雷打不动的主角

苹果iOS系统大版本更新，都会在WWDC大会上首发，并且是大会的重头戏。今年iOS13将会有哪些改变呢，当然“深色模式（Dark Mode）”将会必不可少。目前微软Windows 10和谷歌Android Q均已经添加该项功能。



疑似iOS13界面曝光

与此同时，来自iOS13对许多系统自带的应用：健康、屏幕控制、提醒事项、地图、邮件、家庭等进行改进和更新。

健康：新系统的“健康”应用程序里会更好地记录用户的日常活动，新增的“听力健康”功能可以检测用户耳机里的音乐音量以及外部环境的噪音大小。

屏幕控制：屏幕控制会增加一项新功能，方便家长更好地控制自己孩子的设备，在规定的时间内，比如晚上，除了家长，孩子的设备无法联系其他人。另外在iOS 13上，苹果则有望进一步加强“禅定模式"，减少手机占用用户的时间。



疑似iOS13界面曝光

提醒事项：更新后的界面会展示多个待办事项列表：今日任务、所有任务、计划任务和标记任务；每个类型的任务都会由不同的颜色来进行分类，便于提高用户的执行效率。

地图：更新后的地图能够记录用户频繁访访问的位置，如家庭或公司，用户还可以为这些地点添加照片。

mac OS10.15：今年降“融合”

今年的新版macOS 10.15将会与iOS进行融合。援引自彭博社消息，苹果这项融合计划命名为“Marzipan”。如Siri快捷指令、屏幕使用时间等iOS上的功能会在mac OS 10.15中出现。



mac OS10.15或将支持Siri快捷指令

它的作用就是完全融合macOS及iOS应用，也就说iPad的App将能在Mac设备上运行，同时也意味着macos和iOS的App Store也将会统一。 不过这样做的前提是Mac和iOS设备的App已经共享底层代码。



屏幕使用时间也将出现在mac OS

经过这一番修改之后，也就意味着Mac将会用上苹果的自研芯片，也就是搭载苹果A系列处理器。

其他方面，iOS上的屏幕使用时间、Siri快捷指令以及iPad上的博客等App也都将移植到到新的macOS 10.15上。

watchOS：针对Apple Watch推单独应用商店



watchOS迎来独立App Store

watchOS 6让会让Apple Watch更加独立于iPhone 存在。甚至有消息称，苹果或将会单独开发一个新App Store，集合添加能单独使用Apple Watch录音的语音备忘录应用以及 Apple Books 和计算器应用。



此外，Animoji 和Memoji表情也有望出现在Watch OS 上。

tv OS及苹果服务：主要功能和资费详情揭秘



tv OS及苹果服务：主要功能和资费详情揭秘

苹果在今年3月分专门召开了一长发布会，公布了一系列软件服务，包括Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade等订阅服务。



由此，承载苹果视频服务的 Apple TV 以及 tvOS 将如何针对全新的 Apple TV+ 服务做出改变或许也将成为本次 WWDC 的重点之一，因为库克早前也已经表示：”苹果不会推出公司认为没有意义的服务，这不是业余爱好”，并透露在 WWDC 会有关于服务进一步的消息。

Mac Pro或在WWDC上发布



Mac Pro或在WWDC上发布

苹果会不会在本届WWDC上发布新硬件暂时没有官方消息。不过外媒爆料，称苹果新版Mac Pro台式电脑或在WWDC上亮相。



并且苹果将对Mac Pro采用全新的设计语言，并且处理器、显卡、内存、硬盘等都将进行升级。即搭载Intel 28核至强处理器，六通道DDR4-2666 ECC内存等，不过价格上也是顶尖水平。



苹果或将推出一款代号为J290的新显示器

除了Mac Pro之外，苹果或将推出一款代号为J290的新显示器。消息称苹果显示器分辨率将达到惊人的6240×2880像素，屏幕尺寸将为 31.6英寸，采用金属材料打造。

针对苹果WWDC发布会详细信息，ZOL将会持续跟踪以及更新。

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