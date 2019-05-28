晚报:微信要变成“QQ”节奏 雷军为红米定目标

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



微信回应“朋友的个人主页”功能

微信上线了新功能，在“看一看”中轻触朋友昵称，可以访问朋友的个人主页。据悉，在朋友的个人主页中，可以看到你朋友最近七天“在看”的内容。而用户可以设置不看哪些朋友的“在看”内容，也可设置不让哪些朋友看到自己的”在看“内容。



对此微信回应：微信看一看“朋友在看”正灰度上线朋友在看列表功能。

Z点评：腾讯正在把微信变成另一个QQ。

雷军：Redmi品牌的五大使命



雷军：Redmi品牌的五大使命

雷军称，今天的发布会是Redmi的重大里程碑：作为独立品牌从此拥有了完整的产品体系，真正完成了从红米到Redmi的蜕变。



雷军梳理了Redmi的战略和目标，分别是：坚持“极致性价比”；坚持高品质；加快国际化；布局手机中高端产品；着眼5G，扩展多品类，布局AIoT，打造生态圈。

Z点评：看完了红米发布会，我真心觉得红米才是小米内核。

Intel曝光酷睿X处理器消息：今年秋季发布



Intel曝光酷睿X处理器消息：今年秋季发布

Intel高级副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant还透露，今年秋天将会推出新一代酷睿X系列发烧处理器，全面涵盖酷睿i9 Extreme、酷睿i9 X、酷睿i7 X、酷睿i5 X。



Intel表示，新的酷睿X系列面向高端创作者，会提供更高的频率和内存速度，并升级睿频Max 3.0动态加速技术。

新酷睿X肯定会延续其中绝大部分增强，但最多18核心已经连续两代，不知道这次会不会再放开一些？毕竟隔壁主流锐龙都已经做到12核心，都开始拿发烧级酷睿i7-9920X作为对手了。

Z点评：DIY发烧友可以做好准备了，玩个超频什么的简直不要太爽。

中国网民2018年平均每天玩5.69小时手机：20分钟刷短视频



中国网民2018年平均每天玩5.69小时手机（文中图片来自四川发布）

中国网络视听节目服务协会发布《2019中国网络视听发展研究报告》。报告显示，2018年中国网民相比上一年平均每天增加1小时上网时间，达到5.69小时。



《报告》指出，截至2018年12月底，网络视频(含短视频)用户规模达7.25亿，成为仅次于即时通讯的中国第二大互联网应用，高于搜索和网络新闻，占整体网民的87.5%。同比增量占比最高的10个细分行业中,短视频也遥遥领先,达到33.1%,高于即时通讯的18.6%和综合资讯的7%。

此外，《报告》基于调研、数据、访谈，客观描述了中国网络视听发展环境、现状及趋势，提出八大核心发现，并预测整体视频内容行业规模仍将保持平稳增长，随着5G技术的发展，网络视听行业还将迎来历史性、突破性的发展机遇。

Z点评：每天刷5个多小时手机，这可是个大机会。

中国联通和中国电信或将合并？GSMA：言论报道有偏差



中国联通和中国电信或将合并

据马来西亚媒体报道，GSMA总干事葛瑞德称，中国政府也在探索让中国联通和中国电信两大运营商合并。针对此报道，GSMA回应称，原载于海外媒体有关GSMA高层访谈的文章内容有偏差，加上有媒体在翻译文章时未能准确解读，因此在业界和公众之间造成一定误解。



另外，中国电信表示，暂未收到类似信息。早些时候，联通方面也表示，尚未接到任何通知。

Z点评：电信和联通合并，因该是不可能的。

联邦快递回应“华为快递转运美国”



联邦快递回应“华为快递转运美国”

针对多个华为快递包裹被联邦快递转运至美国，联邦快递回应称，没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件。有关货件正在退还至发货方途中。



此前，华为方面表示，根据联邦快递提供的物流信息，5月19日和5月20日从东京发往华为在中国地址的两个包裹，于5月23日抵达了美国田纳西州孟菲斯市。5月17日从河内发出的两个包裹，在5月21日抵达香港和新加坡的当地联邦配送站后，因“交货异常”而被滞留。

Z点评：估计今后联邦快递要是去一个大客户了。

AMD确认Zen 4架构霄龙代号“热那亚”



AMD确认Zen 4架构霄龙代号“热那亚”

AMD公司高级副总裁兼企业与嵌入式事业部总经理Forrest Norrod在台北电脑展期间接受采访时透露，Zen 4架构的第四代霄龙代号“Genoa”(热那亚)，依然是意大利城市，再往后的Zen 5五代霄龙仍会延续这种代号命名方式，但暂未公开。



同时，Norrod还提到了最近宣布的基于AMD平台的顶级超级计算机Frontier，计划2021年建成投入使用，浮点性能可达1.5EFlops(每秒150亿亿次浮点运算)，到时候不是世界第一也绝对是前三甲。

Z点评：AMD反击力度空前。

亚马逊公司CEO贝佐斯前妻宣布捐出170亿美元资产



亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)前妻麦肯齐·贝佐斯

世界首富、亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)前妻麦肯齐·贝佐斯(MacKenzie Bezos)周二宣布，她已经签署了捐赠誓言慈善活动，将在一生中把350亿美元资产的一半或至少170亿美元捐给慈善事业。 就在不到两个月前，麦肯齐与贝佐斯正式达成了离婚协议。相比之下，麦肯齐似乎更为慷慨。尽管贝佐斯被批评只捐出了少量财富，但是多年来他一直拒绝签署捐赠誓言，这让作为世界首富的他格外显眼。



Z点评：世界上少了一位女首富，但是多了一位女慈善家。

摩托罗拉两款新机齐曝：One Action/One Pro



摩托罗拉两款新机齐曝：One Action/One Pro

近日，爆料大神Evan Blass再曝另一款摩托罗拉新机——One Pro。尽管还不能确定，但摩托罗拉One Pro有可能在今年的某个时间与One Action一起发布。



目前关于摩托罗拉新机的更多细节尚未曝出。不过根据摩托罗拉目前的产品组合，估计新机都将定位中端机型。

Z点评：摩托罗拉现在依旧活的很好。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。



（文中图片来自互联网）

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