中关村在线消息：北京时间5月28日，近日GSM协会总干事葛瑞德（Mats Granryd）在接受采访时无意中透露了一个重磅新闻，那就是中国联通与中国移动很有可能正在尝试进行合并。如果合并成功将极大的改变目前中国通信运营商版图。



GSM协会爆料 中国联通与中国电信正探索合并

葛瑞德是在谈到马来西亚在推动5G技术时提到联通与移动合并的。葛瑞德表示推动5G的发展也推动了全球电信公司之间的整合，Sprint和T-Mobile在美国的合并就是一个例子，而中国政府也在探索让中国联通和中国电信两大运营商合并，以加速5G移动服务的发展。

去年9月份的时候，彭博社援引内部人士消息，中国联通和中国电信即将走向合并，而此次合并最重要的目的就是推动5G的发展。这样的消息一经传出，立刻拉高了中国联通和中国电信的股价，但双方新闻发言人则立即否认了类似新闻，表示对于合并的情况并不知情。

编辑观点：联通、移动和电信在各自的领域都有一定的优势。整个行业即将进入5G时代，能够获得先发优势的公司才能成为行业的领先者。在这样的大背景下，各个厂商将会使出浑身解数来提升自身能力。联通与电信最终是否能够合并仍然是一个未知数，但可以肯定的是，5G时代通信运营商之间的竞争愈发激烈。

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