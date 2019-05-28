中关村在线消息：北京时间5月28日，据国外媒体Technave报道，近日华为公司向欧洲知识产权局提交了一个名为“HUAWEI ARK OS”商标申请，“ARK”在英文中是“方舟”的意思，结合此前华为推出的方舟编译器，华为全新的自研系统越来越明晰。



华为注册“HUAWEI ARK OS”商标 或与自研系统有关

早前华为消费者业务CEO余承东曾透露，华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。据了解，鸿蒙操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域，还将兼容安卓应用和所有Web应用。

而目前华为已经将该自有操作系统命名为“鸿蒙”。根据国家知识产权商标局网站显示，华为公司已经申请通过了“华为鸿蒙”商标，适用于第9类别和第42类别。申请日期为2018年8月24日。

除了鸿蒙之外，目前华为已经注册了昆仑、金刚、玄武、乾坤、子龙、浩天、青鸟、朱雀、腾蛇、青牛、青玄、当康、玄机、白虎、灵豸（zhì）、饕餮等作为商标。

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