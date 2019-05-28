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    vivo手机vivo Z5x（6GB/64GB/全网通）

    vivo Z5x上线极光色：极点全面屏+骁龙710

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：vivo将在5月24日正式发布了新机Z5x。今日，vivo产品经理@吴帆_Fany在微博上宣布vivo Z5x极光色正式上线。

    vivo Z5x上线极光色：极点全面屏+骁龙710
    vivo产品经理宣布Z5x极光色上线

    据了解，vivo Z5x正面采用了一块分辨率为2340*1080的6.53英寸的挖孔屏，屏幕比例为19.5:9，前置相机放置在屏幕左上角，官方称其为极点全面屏。vivo官方介绍Z5x的前摄挖孔直孔径为4.59mm，搭配1.76mm的左右边框，使得该机拥有90.77%的高屏占比。机身整体厚度为8.85mm。

    vivo Z5x上线极光色：极点全面屏+骁龙710
    vivo Z5x极光色

    配置方面，该机搭载了高通骁龙710处理器，提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三种存储组合，内存的规格为UFS 2.1，内置一块5000mAh超大容量电池，背部采用了竖向排列的后置三摄，位于手机左上方，指纹位于背部上方居中位置。运行Android 9.0系统。

    价格方面，vivo Z5x极光色6GB+64GB售价为1498元，6GB+128GB售价为1698元。该机将在6月1日正式开售。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo Z5x上线极光色：极点全面屏+骁龙710http://news.zol.com.cn/717/7179802.html

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