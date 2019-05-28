魅族相机工程师放出魅族16Xs广角样张

中关村在线消息：魅族科技此前已官宣魅族16Xs将在5月30日于北京正式发布。现在，魅族相机工程师@夜的咖啡在微博放出了魅族16Xs的广角样张，值得注意的是样张左下角的标识，似乎显示该机采用了双摄，是否为三摄还需要进一步确认。



魅族16Xs广角样张公布：或为后置双摄

根据魅族相机工程师放出的魅族16Xs的广角样张，能够看出其相机的超广角的取景范围还是相当大的，边缘畸变效果不是很明显。但需要值得注意的是样张左下角的标识，似乎显示该机采用了双摄，而不是此前工信部公布的后置三摄。



魅族16Xs广角样张公布：或为后置双摄

根据之前曝光的信息，魅族16Xs将采用一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕，并支持屏下指纹识别。该机机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有黑色、渐变蓝以及珊瑚色三种配色。

配置方面，该机将搭载八核处理器（CPU主频为2.0GHz），提供6GB+64GB存储组。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池3900mAh，另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行Android P系统。

（文中图片来自新浪微博）

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