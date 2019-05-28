一加7标准版正式开启预约：6月4日开售

中关村在线消息：一加在5月16日在北京正式发布了一加7系列的国行版本，其中包括一加7和一加7 Pro两款机型。后者在目前已经开启了多次抢购，饱受消费者好评。刚刚，一加手机官微在微博宣布，一加7标准版正式开启预约，将于6月4日10:00开售，售价2999元起。



一加7标准版正式开启预约

一加7正面采用了一块6.4英寸AMOLED材质的水滴屏，分辨率为2340*1080，支持屏下指纹识别。背部整体延续了一加6T的3D曲面设计，后置双摄采用居中放置的方案，相机为4800万像素+500万像素的双摄组合，并且支持OIS光学防抖技术，前摄为1600万像素AI镜头。



一加7曜岩灰版

核心配置方面，一加7标准版搭载高通骁龙855旗舰级处理器；提供8GB+128GB和12GB+512GB两种存储规格，并且同样采用了一加7 Pro相同的UFS 3.0规格，读写速度比UFS 2.1快了79%；内置3700mAh电池，支持OnePlus闪充技术，亮屏状态下也能实现快充效果；运行基于安卓9.0定制的氢OS系统。



一加7珐琅红版

价格方面，一加7标准版8GB+256GB版售价2999元，12GB+256GB版售价3499元。提供有曜岩灰、珐琅红两种机身配色可选。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加7标准版正式开启预约：6月4日开售http://news.zol.com.cn/717/7179745.html