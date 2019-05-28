OPPO5月30日发布OPPO Reno全新橙色版

中关村在线消息： 根据OPPO官方消息，OPPO将在5月30日于中国香港发布夏日新品体验会，会上Reno系列将带来全新“橙”员——OPPO Reno 橙色版。



Reno系列将带来全新“橙”员——OPPO Reno 橙色版

OPPO之前正式推出全新Reno系列，包括两个版本，分别是OPPO Reno标准版和OPPO Reno10倍变焦版，共有极夜黑、星云紫、薄雾粉和雾海绿四种配色，现在还不清楚橙色版本将会是什么版本。

OPPO Reno标准版（4800万像素超清双摄）和10倍变焦版（4800万像素超清三摄，支持10倍混合光学变焦）除了拍照上有不同，配置上也有不同。标准版配备骁龙710处理器、6.4寸屏幕、3765mAh电池、拥有3.5mm耳机孔。而10倍变焦版搭载骁龙855处理器、6.6寸屏幕、4065mAh电池，加持铜管液冷散热，但取消了3.5mm耳机孔。

两个版本都拥有的功能：光感屏幕指纹、超清夜景2.0模式、OPPO人像风格、VOOC 3.0闪充技术、多功能NFC、GameBoost 2.0游戏加速、Breeno智能助理、杜比全景声AC-4、HI-Res高解析音频认证、ColorOS 6操作系统。

OPPO Reno标准版售价2999元起，OPPO Reno 10倍变焦版售价3999元起。其中Reno标准版的星云紫、极夜黑6GB+128GB版售价为2999元；极夜黑、雾海绿、薄雾粉6GB+256GB版售价为3299元；雾海绿8GB+256GB版售价为3599元。

OPPO Reno10倍变焦版的雾海绿、极夜黑6GB+128GB版售价为3999元；雾海绿、极夜黑6GB+256GB版售价为4499元；雾海绿、极夜黑8GB+256GB版售价为4799元。

（文中图片来自互联网）

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