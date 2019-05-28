华硕发30周年纪念版Zenfone 6：搭12GB内存

中关村在线消息：今日，华硕在台北电脑展推出了特别版的Zenfone 6手机——华硕Edition 30。该机是为了庆祝华硕成立30周年特意推出的，全球限量发售3000台。



华硕30周年的Logo

这款限量版纪念机型与普通版有两点差别，一是纪念版在手机背部下方展现了代表华硕30周年的“A”字样的箭头Logo，二是内存规格由普通版的最高8GB+128GB升级为12GB+512GB的存储规格。



Zenfone 6正面采用“真全面屏”方案

其他配置方面该机型与普通版并无不同，正面采用了一块6.4 英寸的无刘海屏幕，分辨率为2340*1080，屏幕比例为19.5:9。核心搭载高通骁龙855旗舰级处理器，电池容量为5000mAh，支持Quick Charge 4.0快充规格。



Zenfone 6相机为翻转式设计

相机方面，该机采用了翻转式的后置摄像头方案，后置镜头翻转180°便可变身为前置。相机规格为4800万主摄+1300万超广角的双摄组合，其中主摄为索尼IMX586，光圈为f/1.8，支持PDAF相位对焦与激光对焦。

值得一提的是，华硕还表示将为该机提供了30个月的超长质保时间。华硕ZenFone 6 Edition 30的售价以及发售时间等信息暂时还未公布。

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