中关村在线消息：芬兰Bittium公司在无线电通信技术和生物信号处理领域很有经验，该公司给战场部队提供经认证移动产品跟网络安全解决方案。近日Bittium发布其最新的智能手机——Bittium Tough Mobile 2。



芬兰Bittium公司发布新机：采用多层安全结构

该公司介绍该机表示其相当安全，因为它拥有“多层安全结构”，基于Android 9 Pie操作系统，能把信息安全特性跟软件集成到源代码之中。这能确保手机中储存数据以及数据传输都得到有效保护。

Bittium Tough Mobile 2提供加密身份验证、密钥管理性、启动和运行时安全检查、防篡改信息安全平台和隐私模式保障手机安全性，它能够通过Secure Suite软件远程管理手机与加密数据传输。

Bittium Tough Mobile 2采用5.2英寸屏幕，该公司表示其能在湿手或戴手套时使用。核心搭载骁龙670处理器，配备4GB内存+64GB存储（支持mciroSD扩展），采用3000mAh电池。

后置采用1200万摄像头，前置采用500万像素摄像头，支持蓝牙5.0，支持NFC，还有符合MIL-STD-810G标准的抗冲击和防摔性能。还有用于隐私模式，紧急和按键通话的专用按钮。

该机已登录Bittium网站开始预售，售价为1550欧元（折合人民币约11965元）。

（文中图片来自互联网）

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