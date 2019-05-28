中关村在线消息：北京时间5月28日，近日有国外媒体对各大公司CEO薪酬进行了排名，其中特斯拉公司CEO艾隆·马斯克是2018年薪酬最高的CEO，他全年的薪酬达到了22.84亿美元，这一薪酬比起后面其他竞争者的总和还要多。



2018年收入最高CEO竟是他：比其他人总和还高

据了解，薪酬榜排名第二位的是Discovery的CEO大卫·扎斯拉夫(David M.Zaslav），去年全年他的薪酬是1.29亿美元，远远比马斯克少得多。值得一提的是，很多上市公司CEO的收入主要来自公司股份分红，薪酬却并不高，有些只是象征性的拿到一些收入。

马斯克旗下的卫星发射公司SpaceX近日顺利发射了“星链”计划的60颗卫星，取得了重大的成功。与此同时，他们还在投资领域获得了显著的成就，不到半年时间他们的融资就已经超过10亿美元。

这一数据是SpaceX近期向美国证券交易委员会提交的一份文件中显示的。今年已进行的两轮融资中，他们原计划是寻求融资9亿美元，其中1月份的那一轮融资5亿美元，4月份的一轮则是融资4亿美元。不过最终，投资者的认购都远远超出了SpaceX的预期。

（本文图片来自新浪）

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