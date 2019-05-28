Moto Z4上架亚马逊：搭载骁龙675处理器

中关村在线消息：摩托罗拉Moto Z4目前已经在电商平台亚马逊上架，该机搭载高通骁龙675处理器，配备4GB+128GB储存，售价为500美元（折合人民币约3448元）。摩托罗拉Moto Z4目前已能在亚马逊购买，并且实际上已开始出货。



摩托罗拉Moto Z4上架亚马逊

摩托罗拉Moto Z4采用一块6.4英寸OLED FullVision显示屏，分辨率为2340 x 1080，显示屏采用水滴设计。

摩托罗拉Moto Z4将采用高通骁龙675处理器，该机存储空间为128GB（支持microSD扩展），但仅有4GB的运行内存。



摩托罗拉Moto Z4上架亚马逊

摩托罗拉Moto Z4运行安卓9 Pie操作系统，采用3600mAh电池，支持15W TurboPower快充。另外此前的Moto Mods能够和Moto Z4兼容，但尺寸上略有不同。

相机方面，该机前置相机为2500万像素。后置摄像头为4800万像素，采用了Quad Pixel技术，默认输出1200万像素。这种技术能把四个像素合二为一，带来出色的图像。

售价方面，Moto Z4现在在亚马逊上的零售价为499.99美元（折合人民币约3448元）。

（文中图片来自互联网）

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