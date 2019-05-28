索尼Xperia 1国行版今日正式开启预售

中关村在线消息：索尼在5月20日发布了国行版Xperia 1，今日该机正式开启定金预售，6月6日10:00全平台开卖，售价为6299元人民币。



索尼Xperia 1今日开启预售

据悉，索尼Xperia 1最大的亮点之一是采用了一块比例为21:9的6.57英寸4K HDR OLED显示屏，是世界首创4K OLED屏幕智能手机，官方称这块屏幕为“CinemaWide”屏幕，该屏幕分辨率高达3840×1644，支持Bravia A9系列的技术，以及X1 for mobile引擎，可以检测屏幕上的显示内容，分区调整亮度、对比、动态范围等参数。



索尼Xperia 1拥有四种机身配色

配置方面，该机搭载了高通骁龙855处理器，配备6+128GB存储；采用侧面指纹识别的设计，机身支持IP68级别防护。后置相机为三摄组合，三颗摄像头均为1200万像素，其中包括一个26mm广角镜头、一个52mm长焦镜头、一个16mm超广角镜头。其他方面，该机配备3300mAh电池，支持杜比Dolby Atmos立体声，支持HiRes音效，支持PD3.0快充。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼Xperia 1国行版今日正式开启预售http://news.zol.com.cn/717/7179631.html