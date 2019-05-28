21家视频网站“六一”前上线青少年防沉迷系统

中关村在线消息：随着“六一”儿童节的临近，国内各大网络视频平台的“青少年防沉迷系统”上线也都已准备就绪，计划在节前全面上线。

根据网信办微信公众号的消息，此次国家网信办统筹指导即将上线“青少年防沉迷系统”的视频网站共有18家，包括：

短视频平台14家：西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩、秒拍、波波视频、看了吗、微视、A站、美拍、小影、梨视频、第一视频、微博；

网络视频平台4家：腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频。

此外，抖音、快手、火山小视频这三家在此前就已经试点上线“青少年防沉迷系统”，也就是说到“六一”儿童节将会有21家视频平台上线该系统，几乎覆盖了全部国内视频网站。

“青少年防沉迷系统”将对未成年用户使用时段、服务功能、在线时长进行受限，只能访问专属内容。

其中，长视频平台重点选择弘扬爱国主义、宣扬英雄人物的优秀电影、电视剧；短视频平台重点选择课程教学、书法绘画、亲子教育、人文历史、传统文化、手工制作、自然科普等内容。

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